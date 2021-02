Díky upozornění Deníku a následně i televize se však situace přece jen zlepšuje. Řidičů, kteří v hlubokých a rozsáhlých dírách havarovali, od pátku již výrazně ubylo. A je tu ještě jedna dobrá zpráva: Všichni mají velkou šanci na výplatu plné náhrady škody za havárie ve zdejších výmolech.

„Na silnici I/35 v úseku Svitavy - Litomyšl používáme novou technologii na provádění oprav mikrovlnným zařízením Futtec. Mikrovlnná technologie má delší životnost než studená asfaltová směs. Prosíme všechny řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnou jízdu,“ uvedl k sobotním pracím mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Další díry jsou opravovány klasicky, zimní studenou reparační směsí i teplou, tzv. balenou. „Tento úsek silnice je těsně před rekonstrukcí povrchu a střídání mrazu a oblevy trhá provozem zesláblou obrusnou vrstvu vozovky,“ dodal Rýdl.

Povrch v celém rizikovém úseku „ptatřicítky“ se letos bude plošně rekonstruovat, proto díry nechává ŘSD jen provizorně záplatovat. Zakázku na rekonstrukci vyhrála stejná firma, jaká má údržbu I/35 aktuálně na starosti – Eurovia. I na ni se vedle ŘSD jako vlastníka komunikace snáší kritika řidičů.

„Za osm let, co mám řidičák, jsem nic takového na cestách neviděl,“ komentoval v sobotu, kdy už přitom většina kráterů byla zalepena, na Facebooku jeden z řidičů. Další vyzývají k hromadné žalobě, v dírách totiž od konce ledna havarovaly desítky aut.

„Naší páteční kontrolou bylo zjištěno, že některé doposud neopravené díry jsou označeny dopravním značením A7a-‘Nerovnost vozovky‘ nebo A22-‘Jiné nebezpečí‘, ale většina vůbec označena není,“ podotkla krajská policejní mluvčí Markéta Janovská. Jako nebezpečné označila i řadu zbývajících výmolů, některé se přitom nachází i na sousední I/43 v úseku Opatov – Březová nad Svitavou.

Na to ostatně už před tím policie upozorňovala ŘSD i Eurovii. A vzhledem k tomu, že sama potvrdila upozornění na výmoly jako nedostatečná, řidiči tak mají při uplatňování náhrady škody na ŘSD velkou šanci uspět. Pokud však neudělali jednu zásadní chybu a ke své havárii si policii nezavolali. Tím by se šance na náhradu škody markantně snížily. Nutné je také co nejlépe zdokumentovat nehodu, vyfotografovat výmol a prostor havárie. Hodí se i případní svědci.

Při uplatňování požadavku na náhrady škody je také dobré mít na paměti, že majitel komunikace – v tomto případě ŘSD - má navíc (na rozdíl od pojišťoven) povinnost hradit veškerou vzniklou škodu, která majiteli vozidla vznikla. Tedy nejen skutečnou škodu na vozidle, ale i například kompenzaci za odtah vozidla, ušlý zisk nebo třeba zmeškaný let.



Řidiči se mohou opřít i o zjištění policie, že některé výtluky jsou natolik rozsáhlé či hluboké, že „vzhledem k okolnímu stavu vozovky jde o takovou změnu sjízdnosti, kterou řidič nemůže předvídat ani tehdy, přizpůsobí-li způsob jízdy špatnému stavu komunikace“. Touto citací se sama opírá o jeden z dřívějších soudních rozsudků.