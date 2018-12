Řidiči byli překvapení velice, že silničáři jim posypali kluziště

Svojanov/Křenov/Seč – Jak ze skla. To, co se v noci na pondělí stalo ze silnic, nepamatují řidiči už několik let. Třeba Bohuňov na Svitavsku byl dopoledne zcela odříznutý světa. Silničáři kvůli ledovce zavřeli cestu jak do Svojanova, tak i na druhou stranu na Brněnec.

Ilustrační foto.Foto: Deník: Zdeněk Traxler

„Do práce do Poličky jsem se dostal, manželka taky. Jel jsem dvacítkou, jinak to nešlo. Problémy měly i autobusy, lidi jsem ještě viděl čekat na zastávkách," líčil starosta Bohuňova Milan Řihák. U nedalekého Křenova, který se ocitl v podobné pasti, havaroval i sypač, který měl cestu do vesnice posypat. A sociální sítě opět zaplavily diskuze o práci silničářů. Řada šoférů jim spílala, že zaspali, ještě víc jim však naopak děkovala za perfektní práci. „Cestářům patří za jejich nasazení obrovský dík," vzkázal jim na Facebooku třeba řidič Zdeněk Moravec. Já se k němu přidávám. V neděli večer jsem totiž na Seči na „vlastní pneumatiky" zažil, jaký je rozdíl mezi v zimě udržovanou a v zimě neudržovanou komunikací. Dostal jsem od té druhé tak nafackováno (obrazně řečeno), že musím uznat, že ten rozdíl byl skutečně zásadní.

Autor: Kamil Dubský