Kolony, dělníci na silnici… Tak to už několik týdnů vypadá v Litomyšli. Město si oddychne jen během festivalu Smetanova Litomyšl. Pak čeká Litomyšl a okolí horké léto plné uzavírek a omezení.

„Jsme rádi, že kraj investuje do oprav silnic. Požadujeme ale, aby během festivalu Smetanova Litomyšl, kdy do města začnou proudit davy návštěvníků, byl na silnicích klid,“ uvedl starosta Daniel Brýdl. V červenci ale bude oprava průtahu pokračovat. A přidají se další rekonstrukce silnic. „Po Smetanově Litomyšli začne oprava silnice od světelné křižovatky, kolem zámku směrem na Českou Třebovou. Do historického úseku se vrátí dlažba. Na silnici vzniknou bezpečné přechody, nové chodníky, osvětlení. Víme, že to bude omezení, které bude řidiče bolet,“ řekl starosta. Opravy firma provede za provozu a s potřebnými uzavírkami při pokládce povrchů. Aby toho nebylo málo, už v polovině května povede přes Litomyšl objízdná trasa z Poličky na Svitavy. V Poličce totiž začne rekonstrukce kruhového objezdu. „Jednali jsme s investorem a krajským úřadem. Domluvili jsme se, že objížďka bude jednosměrná a jen pro nákladní vozidla,“ vysvětlil Daniel Brýdl. Objížďka potrvá do konce letních prázdnin. Klid nebude ani v sousedním Osíku. „V červnu zahájíme rekonstrukci silnice přes celou obec Osík. Komunikace je v žalostném stavu a obnovu potřebuje,“ dodal Michal Kortyš, krajský radní pro oblast dopravy.

Příští rok bude v Litomyšli pokračovat oprava pětatřicítky od světelné křižovatky dále na Svitavy. Rekonstrukce potrvá čtyři měsíce a přinese zřejmě ještě větší dopravní komplikace, než zažívá město nyní.

Kvůli opravám silnic se před světelnou křižovatkou v Litomyšli tvoří v ranních i odpoledních špičkách kolony. „Chceme světelnou křižovatku smart, aby se dala on-line přepínat. Nyní, když chceme změnit intervaly, musí přijet technik. Nejsme schopni rychle reagovat na aktuální dopravní situaci,“ podotkl Brýdl. Jde o investici v řádu milionů korun.