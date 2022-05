Smetanova rodná „světnička“ byla poprvé otevřena veřejnosti v roce 1924, tedy sto let poté, co se tam Bedřich Smetana narodil. Expozice v zámeckém pivovaru ale potřebuje oživit a taky opravit.

„Zámecký pivovar prošel několika koly oprav, nasypala se tam spousta peněz, ale nikdy jsme se nedostali k rekonstrukci rodného bytu Bedřicha Smetany. Nebyly na něj peníze a bylo by hezké konečně ten historický dluh splatit. Chceme se na prostor podívat jinýma očima,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Návrh na proměnu bytu zadalo město architektovi Petru Všetečkovi. Ten je podepsaný pod novou expozicí v Regionálním muzeu v Litomyšli a dohlížel také na obnovu zámku v Pardubicích.

Petr Všetečka (1968)



Architekt z Brna. Pro Moravskou galerii navrhl rekonstrukci Jurkovičovy vily, podílel se na obnově 21. správní budovy firmy Baťa a na vytvoření několika expozic ve zlínském mrakodrapu a dalších budovách v baťovském areálu, na přestavbě mauzolea a stálé expozice na Vítkově, obnově minaretu u zámku Lednice, obnově Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, zabývá se obnovou Památníku T. Bati a vytvořil například stálou expozici pro Muzeum Jesenicka. V Litomyšli je podepsaný pod novou expozicí v Regionálním muzeu.

„Rodný byt Bedřicha Smetany je obtížné téma. Současný stav je podle mě už překonaný. Potřebuje celkovou obnovu a novou expozici. Začali jsme pozicí bytu na zámeckém návrší a zjistili jsme, že je v podstatě uprostřed, ale paradoxně je izolovaný. Doporučujeme propojit celé návrší a upozornit na byt Smetany,“ vysvětlil Všetečka.

Navrhl znovu spojit byt se zámeckým pivovarem, jako to bylo v době, kdy byl Smetana ještě kluk. „Jsou tam zazděné dveře. Mohli bychom obnovit původní vstup, který byl z boku domu,“ podotkl Všetečka.

Proměnu potřebuje také interiér bytu, kde schází autentické předměty. Klavír, na který malý Smetana hrál, je vedle na zámku, v bytě se nachází jen vypůjčené vybavení. To původní je v Praze a Jabkenicích, kde žil.

„Ty věci nejsou nositeli života Bedřicha Smetany, přitom tam strávil sedm let života. Současná instalace je z 90. let a lidé si tam ani nemohou sednout a odpočinout si. To chceme změnit,“ dodal architekt.

Byt navrhuje rozdělit na dvě části. Turisty by jím provedl hlas malého Bedřicha Smetany. Zazněly by typické zvuky domácnosti, pivovaru a povyprávěl by i to, čím se jednou stane. V první části bytu si návštěvníci poslechnou Smetanovo dílo v autorské zkratce, aby pochopili, čím je jeho hudba věčná a nadčasová. Koláž Smetanových nahrávek vytvoří režisér Tomáš Luňák, který je autorem filmu Alois Nebel, a hudebník Jiří Hradil.

STRHUJÍCÍ ZÁŽITEK

„Dovede interpretovat i vážnou hudbu. Chceme, aby hudební koláž měla autorský rukopis a byla strhující v hudebním podání i jako zážitek, aby si i dítě pamatovalo, že v rodném bytě bylo,“ řekl Všetečka. Druhou částí bude vlastní byt s novým mobiliářem, aby si mohl návštěvník sednout a vnímat prostředí, kde Smetana vyrůstal.

Jestli se kompletní obnova bytu stihne do 200. výročí Bedřicha Smetany, není jisté. „Pojedeme na maximální variantu s evropskou dotací. Když ji nezískáme, opravíme sítě, které to potřebují. Ve špatném stavu je tam elektřina a musíme řešit i vlhkost prostoru,“ dodal starosta Daniel Brýdl.