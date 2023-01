Rezidenční pobyt v Litomyšli je pojmenovaný podle postavy městského strážníka Kmoníčka, která se objevila v Jiráskově povídce. „Strážník Kmoníček skutečně existoval,“ podotkla ředitelka knihovny Iva Pekníková. Prý většinou někde posedával a podřimoval.

Vybraný spisovatel se může těšit na měsíční pobyt v apartmánu na zámeckém návrší zdarma, měsíční stipendium ve výši 1000 euro a také vstup zdarma do místních kulturních institucí. Přihlásilo se pět zájemců. „Komise se nakonec jednohlasně shodla na spisovatelce Markétě Pilátové. Ta píše knihy pro děti i pro dospělé a v rámci rezidence se pustí do své první detektivky,“ uvedla Martina Zuzaňáková, ředitelka Městské galerie Litomyšl. Rezidence bude pro vítězku, spisovatelku Markétu Pilátovou připravena od 1. do 28. února.

Knihy kroměřížské rodačky s názvem Žluté oči vedou domů i Má nejmilejší kniha byly nominovány na cenu Magnesia Litera a Cenu Josefa Škvoreckého. Přeloženy byly navíc do několika jazyků. V oblasti tvorby pro děti jsou od Pilátové oblíbené Kiko a tajemství papírového motýla nebo Víla Vivivíla a piráti jižního moře. Autorka mimo jiné píše také písňové texty pro zpěvačku Moniku Načevu.

Profil autorky:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Pil%C3%A1tov%C3%A1