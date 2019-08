„Akce se vydařila, navíc se podařilo splnit hlavní cíl. Tím bylo doplnění městského betlému. Vznikly sochy anděla i Tří králů, které budou v době adventu vystaveny u kostela,“ uvedl starosta Jan Neudert.

Součástí sympozia byla také řezbářská školička, kde zkušení řemeslníci pomáhali dětem, které si pod jejich vedením vyzkoušely vyrobit vlastní betlémové figurky. „Šlo o dvacet dětí od deseti do patnácti let, kterým se po tři dny věnovalo pět řezbářů. Jsem moc rád, že to pro ně udělali,“ podotkl starosta.