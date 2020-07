Řezbáři na hradě Svojanov dokončují unikátní pohyblivý obraz Poličky. „Dodělávají pohyblivý obraz, kde jsou i linie opevnění, uprostřed je dobové tržiště. Obraz zůstane na Svojanově v domě zbrojnošů, kde jsou i díla z minulých let. Návštěvníci u nás už mohou vidět pohyblivé pověsti a legendy hradu a také truhlářskou a řezbářskou dílnu,“ uvedl kastelán Svojanova Miloš Dempír.

Práce na pohyblivém obrazu trvají měsíce. Nejsou to jen vyřezané figury, ale také promyšlené mechanismy, díky kterým se všechny postavy pohybují. „Každý z nás udělá nějakou figuru, odvezeme celý obraz domů, přes zimu na něm děláme a další rok na Svojanově ho dokončíme. Tohle je už náš třetí živý obraz. Já jsem vyrobil barokní radnici z Poličky a mechanismy dělám s parťákem Pavlem Balcarem, který je automechanik,“ řekl Jan Baxa z Litvínova.

Dominantou náměstí je morový sloup, na první pohled je to titěrná práce s detaily. Jeho autorem je Pavel Balcar z Třebíče, který vytvořil i model pražského orloje. „Nejhorší byl u sloupu poměr, dělal jsem ho podle fotek. Je to hraní si se dřevem,“ popsal Balcar, který se věnuje řezbářství více než deset let. Kromě drobných věcí rád vyřezává i s motorovou pilou.

ZA ROK POHÁDKY

Řezbáři na Svojanově se už pustili do dalšího živého obrazu, který návštěvníci hradu uvidí příští rok. Bude pohádkový. V rukou šikovných umělců se rodí oblíbené postavičky z českých pohádek. Řezbáři ze dřeva tvoří Maxipsa Fíka, Áju, Boba a Bobka, kocoura Mikeše, Spejbla a Hurvínka či Sazinku.