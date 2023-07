/FOTO, VIDEO/ Dláta, nožíky a dřevěné figury. Na nádvoří hradu Svojanov se po roce zase sešli řezbáři z celé republiky. Tvoří unikátní pohyblivý obraz. Tentokrát se v uměleckém díle dají do pohybu postavy z českých pohádek.

Setkání řezbářů na hradě Svojanov. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

David Brynda přijel poprvé na Svojanov jako malý kluk. Právě tady poprvé přičichl k řezbářství a už u toho zůstal. Dnes sedí mezi zkušenými řezbáři a v jeho rukou se rodí vlk do klasické pohádky o Karkulce.

„Jsme tady počtvrté, poprvé jsme na Svojanov přijeli jen na dovolenou a probíhaly tu zrovna řezbářské dny. Syn si to chtěl vyzkoušet, a tak to celé začalo. Od té doby oba vyřezáváme. Svojanov je pro nás srdeční záležitost, vracíme se sem každý rok,“ vzpomíná maminka Davida Martina Adamu z Libčan u Hradce Králové. Po návratu domů synovi sehnala řezbářský kroužek a koupili první náčiní. Sama letos tvoří Karkulku, její syn k ní řeže vlka.

„Vyřezávání mě chytilo, když jsem si to na hradě vyzkoušel. Nejčastěji dělám figurky do obrazů, na kroužku pak sochy, intarzie nebo dřevořezby. Pohyblivá figura je jiná, musím počítat s mechanismem, nohy aby se hýbaly,“ vysvětluje David Brynda. Po něm řezbářství oslovilo i jeho maminku, která s dláty v ruce relaxuje po náročné práci zdravotníka. „Pořád se učíme. Každý rok tady strávíme týden, je to taková naše umělecká dovolená,“ dodává Adamu.

Nový pohyblivý obraz představí známé české pohádky. „Obraz bude 1,2 metru široký, 80 centimetru bude mít do hloubky a 1,2 metru na výšku. Lidé uvidí Karkulku, Smolíčka Pacholíčka, Sněhurku, Perníkovou chaloupku nebo prince Bajaju. Je tam dvanáct českých pohádek a všechny se budou hýbat,“ přibližuje dílo řezbář Pavel Balcar z Třebíče.

Po vyřezání všech figurek a kulis však začne náročná a dlouhá práce. „V neděli vše odvezu k sobě domů a přes zimu dělám na mechanismu ve svém malém bytě ve čtvrtém patře paneláku. Když chci jít do kuchyně, musím odstrčit pojízdný stůl. Uvařím, pak vrátím stůl a pokračuji v práci. Parťák Pavel za mnou přijede jednou za pět týdnů na týden a makáme na tom společně. Jsou to stovky hodin,“ popisuje Jan Baxa z Mostu.

Hotový obraz uvidí lidé na Svojanově příští sezonu. Už nyní však řezbáři začínají pracovat na dalším obrazu. „V okolí Svojanova se těžil grafit, tak jsme se domluvili, že uděláme obraz historické šachty, kde budou důlní vozíky, permoníci nebo halda,“ prozrazuje Baxa.

Kolekce unikátních pohyblivých obrazů je v současné době k vidění v galerii v předhradí. „Myslím, že je to v Česku rarita. Byl to nápad řezbářů. Nabízeli, co by šlo dělat a tohle byla věc, kterou málokde najdeme,“ říká kastelán Svojanova Miloš Dempír. Jedno z prvních oživlých děl bylo o pověstech hradu, pak přibylo město Polička. „Pověsti jsou ale dodnes pro návštěvníky nejatraktivnější, protože se vztahují přímo k hradu,“ uzavírá Dempír.