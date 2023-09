/FOTOGALERIE/ Autokemp v Litomyšli měl před pěti lety na kahánku. Staré chatky už měly nejlepší roky za sebou, když si kemp vzal do nájmu Pavel Wetter z Litomyšle. Nyní má za sebou první sezonu s moderními dřevěnými domky a glampingovými stany. Do kempu, který má v nájmu od města na 35 let, investoval desítky milionů korun. A je to vidět.

Dřevěné špalky na sezení, ve velkých světlých stanech postele a všechny chatky s koupelnou a kuchyní. Autokemp v Litomyšli má za sebou obrovskou proměnu. Za tou stojí mladý podnikatel Pavel Wetter. „Vedle kempu provozujeme fotbalgolf a docela se nabízelo propojení. Tak jsem si řekl, že by se to dalo spojit, protože na fotbalgolfu jsme už měli požadavky na nějaké bydlení. Na Primátorské hrázi nic postavit nešlo a tady byl kemp, se kterým chtělo město něco dlouhodobě udělat,“ vysvětlil Pavel Wetter, proč se rozhodl vzít si kemp do pronájmu.

„V Čechách úroveň kempů stále nic moc. Myslím, že provozovatelé narážejí na složitou legislativu, když chtějí něco opravit, tak na všechno musí mít stavební povolení jak na dům. Pak se nikomu do oprav moc nechce. V zahraničí je to jinak a mnohem jednodušší. Tady i na každý glampingový stan potřebujete povolení"

První sezona v novém areálu dopadla na výbornou. Chatky i stany byly v červenci i srpnu obsazené, přijížděli i lidé s karavany a vlastními stany. Přitom ještě před pár lety byl litomyšlský kemp na odpis, chatky z osmdesátých let nikoho moc nelákaly.

„Kdyby tady nebyl pan Novák, který kemp udržoval, dávno by tady už nic nebylo. Měl sice hodně omezené možnosti, ale fungoval. Když jsem areál přebíral, měl nejlepší roky dávno za sebou. Snažili jsme se chaty opravovat, ale všechno padalo na hlavu. Rekonstrukce tak ani neměla smysl,“ řekl Wetter. Po čtyřech letech provozu ve starém proto přistoupil k radikální proměně.

„Staré chaty to bylo těžké retro, trochu už skanzen. Jediná možnost tak byla postavit tady úplně nové chaty. Původně jsem měl myšlenku, že sem přivezu mobilheimy. Ale město mělo projekt z doby, kdy se plánoval plavecký bazén. Tehdy na ten projekt nedošlo, protože se stavěl bazén. Jejich plán počítal s výstavbou nového kempu a byl to tehdy projekt asi za 60 milionů korun, což by dnes bylo už finančně jinde,“ přiblížil jednání Wetter, který postupně hledal levnější varianty.

Přidali se k němu známí, kteří přivedli architekty. „Když v Litomyšli, tak aby to bylo architektonicky zajímavé,“ podotkl podnikatel.

A tak se zrodil plán na kemp, kde architekti navrhli zeleň a také designové dřevěné chaty různých tvarů. Právě moderní chaty pro Litomyšl navrhla architektka Romana Mališ Bílková z Čeladné, která má vztah k dřevostavbám. „Máme tady čtyři druhy chat, od dvoulůžkových po šestilůžkové. Celkem je tu jednadvacet chat a glampingové stany. Všechny chaty mají vlastní sociální zařízení, kuchyňku a terasu s posezením. Kapacita kempu je tak zhruba 150 lidí,“ doplnil Wetter.

Velké investice do kempu nikdy nelitoval, i když začínal s nějakým finančním plánem, ale během covidu a války na Ukrajině se ceny dostaly úplně jinam. „Původně jsem si myslel, že budeme na nějakých dvaceti milionech korun, ale začali jsme s pracemi v covidu a během války na Ukrajině, kdy materiály zdražily až čtyřnásobně. Takže místo dvaceti milionů jsme nyní na trojnásobku. Trochu jsem to celé odnesl zdravotně, ale na to si nechci stěžovat. Naučilo mě to jiné věci a příští sezonu už bude kemp kompletně hotový a vybavený,“ uvedl Wetter.

Sám jezdí s rodinou do kempů v Čechách i v zahraničí a může srovnávat. „V Čechách úroveň kempů stále nic moc. Myslím, že provozovatelé narážejí na složitou legislativu, když chtějí něco opravit, tak na všechno musí mít stavební povolení jak na dům. Pak se nikomu do oprav moc nechce. V zahraničí je to jinak a mnohem jednodušší. Tady i na každý glampingový stan potřebujete povolení,“ dodal Wetter.

Nájem kempu v Litomyšli má ještě na 34 let. Zatímco on investoval do chat a vybavení, město zajistilo všechny sítě. „Bez města by tenhle projekt nevznikl. Je to příklad, jak může fungovat spolupráce města a soukromého sektoru,“ uzavřel podnikatel.

