K rybníku nebo do moderního aquaparku? Ve svitavském okrese je celá řada možností ke koupání. Za koupačku si však lidé letos připlatí, vstupné podražilo v Moravské Třebové i Litomyšli. Bezplatné plavání na Rosničce ve Svitavách však letos nedopadne.

Plovárna v Cerekvici nad Loučnou je po celkové rekonstrukci. | Foto: archiv

Dražší energie se odrazily na ceně vstupného na plovárny ve svitavském okrese. O šedesát korun podražil vstup do aquaparku v Moravské Třebové. Ještě vloni tady dospělí platili za celodenní pobyt 90 korun a děti 80 korun. Letos už dospělí musí sáhnout hlouběji, celodenní vstupenka je vyjde na 150 korun a děti a seniory na rovnou stovku.

„Už minulé léto se nám to zdálo drahé a letos zdražilo úplně všechno. Když půjdeme celá rodina, vyjde nás den na koupališti na pět stovek. A to nepočítám jídlo,“ postěžovala si Jana Novotná z Moravské Třebové.

Třebovský aquapark patří mezi nejmodernější v regionu. Město do rekonstrukce starého koupaliště dalo 62 milionů korun. Díky tomu je v areálu plavecký bazén, který má čtyři samostatné plavecké dráhy. Je tady taky rekreační bazén s atrakcemi vodní hřib, chrliči a stěnovými tryskami, sedacími lavicemi s celoplošnou vzduchovou masáží a děti láká i houpací bazén. Lákadlem aquaparku je tobogán dlouhý 51 metrů a skluzavka, která má 29 metrů.

Po toboganu se naopak lidé letos nesvezou na svitavském koupališti, které je otevřené od 23. června. „Z důvodu špatného technického stavu bude tobogán uzavřen během celé sezony,“ upozornil správce koupaliště Filip Tomanec. A problémů řeší ve Svitavách na plovárně více. Návštěvníci také musí počítat, že během sezony koupaliště může dojít k úpravě aktuální kapacitě koupaliště. „Ne na všechny dny se podařil nasmlouvat dostatečný počet kvalifikovaných plavčíků,“ informoval vedoucí. Děti do šesti let mají vstup na koupaliště zdarma, ostatní zaplatí za celodenní vstupné 95 korun a pro seniory nad 65 let je vstup za 85 korun.

Zdražení pocítí i návštěvníci plovárny v Litomyšli. Vloni zde platili dospělí 100 korun, letos se cena zvedla o 15 korun. Dražší vstupné je i pro děti od 6 do 15 let, které celodenní pobyt vyjde na 80 korun místo loňských 70. Čtyřhvězdičková plovárna v Litomyšli nabízí návštěvníkům dva bazény, skluzavku a 92 metrů dlouhý tobogán. Padesátimetrový plavecký bazén je hluboký až 3,5 metru a má dva skokanské můstky a desetimetrovou skluzavku. Zejména děti se vyřádí v menším, pětadvacetimetrovém bazénu. Voda je solárně přihřívána na teplotu mezi 21°C až 25°C.

Mixér na Králickém Sněžníku namíchnul turisty. Už chybí jen lanovka, nadávají

V posledních letech táhnou na Svitavsku i vesnická koupaliště. Lidé z Litomyšle s oblibou dojíždějí do Cerekvice nad Loučnou. Letos tady na návštěvníky čekají nové sprchy, chodníky nebo posezení a v červenci správce Martin Hanč otevře v areálu koupaliště i nový kiosek. Celodenní vstupné je tady pro děti za 60 korun a pro dospělé za stovku. Senioři nad 65 let platí 60 korun.

Milovníci koupání v přírodě však ve Svitavách mají toto léto smůlu. Rosnička už nyní není vhodná ke koupání. „V rybníku je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, po koupání se doporučuje osprchovat. Průhlednost vody je půl metru. V mikroskopickém obraze hojně oživeno řasami a ojediněle nálezy sinic,“ informovali hygienici. Za kvalitu vody může neznámý vandal který vloni do vody nasypal zřejmě pytle s hnojivem.

„Živiny jsou stále ve vodě a je jich hodně. Profesor Blahoslav Maršálek, který je předním českým odborníkem na sinice, se domnívá, že letos by sinice mohly přijít velmi brzy. Tím, že někdo do rybníku nasypal živiny, zhoršila se radikálně kvalita vody. To ovlivní kvalitu vody v Rosničce i na pět let,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.