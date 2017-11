Rekordman Trunec rozsvítí na domku 45 tisíc žárovek

Chotovice – Dva měsíce práce a tisíce žárovek. Podzim Václava Trunce z Chotovic je už šestnáct let ve stejném duchu. Od října tahá každý den po domě a zahradě kabely a instaluje žárovky. Na první adventní neděli se pak jeho dům a zahrada rozsvítí. Letos se tady rozzáří 45 tisíc žárovek.

„Letos jsem přidal pět tisíc světel. Udělal jsem novou zvoničku, přidal postavy,“ říká rekordman Václav Trunec. Začínal jen s ozdobenými okny, dnes jsou žárovky na střeše, po celé zahradě, zkrátka všude, dokonce i na ptačím krmítku.



Nejstarší světla rozsvítí ve velkém altánu. „Lucerničky mi přivezli návštěvníci a jedny mně také poslali lidé od Sečské přehrady. Odhaduji, že jsou to světýlka tak ze 70. let,“ dodává Trunec.



Na zahradě nechybí jesličky s Ježíškem, sáně s dárky, zvířata nebo sněhulák. Václav Trunec přiznává, že to není koníček jen na dva nebo tři měsíce. Dost času zabere úklid světel, během roku musí některé části opravit a vyměnit žárovky.



Už několik let drží český rekord ve vánoční výzdobě. Každý rok během adventu a Vánoc míří k domku u kostela v Chotovicích desítky tisíc lidí z celé republiky.