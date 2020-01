/FOTO/ Studenti gymnázia v Litomyšli mají opravenou tělocvičnu. Úpravy na škole tím ale nekončí, pustili se tady do projektu na úsporu energií.

„Za posledních několik let jsme do údržby historické budovy a do vybavení laboratoří a učeben investovali asi 60 milionů korun. Oprava tělocvičny včetně sociálního zařízení za 496 tisíc korun je zatím poslední dokončenou akcí,“ sdělil krajský radní Bohumil Bernášek.