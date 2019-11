Rekonstrukce rybníku u Modřece pomalu končí

Obnova Modřeckého rybníka u Poličky jde do finále. Intenzivní stavební práce na všech částech rybníku se blíží ke konci, a to včetně zprůjezdnění hráze rybníku a tím i silnice do Modřece.

Obnova Modřeckého rybníka u Poličky jde do finále. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková