V době nedostatku kapacit na stavebním trhu je konečně známa firma, která opraví Museum Josefa Portmana, takzvané Portmoneum. Práce začnou letos na podzim. „Původně jsme chtěli začít opravovat Portmoneum už na jaře, ale na tento termín se žádný dodavatel nepřihlásil. Tentokrát jsme oslovili jedenáct potenciálních dodavatelů, z nichž se dva přihlásili. Předpokládanou cenu 5,9 milionu korun bez daně se nám podařilo výběrovým řízením snížit,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Portmoneum koupil kraj od dědiců Ladislava Horáčka v roce 2016. Poslední větší úpravy se tu uskutečnily před více než 25 lety, proto je potřeba větší zásahy, aby se cenné malby uvnitř nepoškodily a rozšířil se prostor pro pořádání programů. V rámci rekonstrukce navržené akademických architektem Mikulášem Hulcem budou provedeny potřebné statické úpravy budovy, zateplení podkroví a oprava střechy. Na půdě pak vznikne funkční vestavba, která umožní muzeu rozšířit do tohoto prostoru stálou expozici a získat místo pro pořady pro veřejnost a školní a dětské skupiny. Podstatná část rekonstrukce by měla být hotová do příští turistické sezony. „Zaznamenáváme velký zájem o Portmoneum hlavně ze strany zahraničních návštěvníků, pro které to je něco skutečně mimořádného. K větší známosti mezi českými turisty možná přispěje i dokumentární film, který o jeho tvůrci, výtvarníku a spisovateli Josefu Váchalovi, připravuje s podporou našeho kraje Česká televize,“ dodal hejtman Martin Netolický.