Nyní se svitavská radnice k projektu vrací. Předpokládané náklady však ještě narostly. V rozpočtovém výhledu město na rekonstrukci bazénu počítá s 242 miliony. Opozičním Pirátům se plán radnice nelíbí. Varují před neúměrným finančním zatížením města v budoucnu.

„Bazén skutečně potřebuje opravit. Máme velkou obavu, že pokud se projekt v této podobě spustí, bude to pro městský rozpočet obrovský problém. Nejsme proti rekonstrukci, ale chceme změnit projekt. Bazén za čtvrt miliardy je pro Svitavy obrovský luxus,“ vysvětluje zastupitel Vojtěch Fadrný.

A to bylo i důvodem, proč na posledním zasedání zastupitelstva, kde se řešila žádost o dotaci na opravu bazénu, hlasovali pirátští zastupitelé proti. Na rekonstrukci bazénu má svitavská radnice předjednaný sto padesátimilionový bankovní úvěr. Strop dotace, o kterou chce město požádat, je 40 milionů. Zbytek bude sanovat městský rozpočet.

Podle zastupitele Miroslava Sedláka, který zpracoval obsáhlou analýzu rekonstrukce bazénu, zatíží investice do opravy město v příštích dvaceti letech ročními výdaji kolem 20 milionů. „Hlasovali jsme proti podání žádosti o dotaci. Naopak jsme se snažili otevřít diskuzi o přehodnocení celého projektu. Jsme přesvědčeni o tom, že může existovat varianta, která by za celý komplex obou zařízení (venkovní i krytý bazén) mohla být nakonec mnohem levnější a daleko lépe využitelná,“ říká Miroslav Sedlák.

Piráti ale zůstali se svými obavami v zastupitelstvu osamocení. Z dvaceti přítomných zastupitelů hlasovalo 16 pro, Libor Zelinka (KSČM) se zdržel.

Svitaváci si nemají kde zaplavat

Veřejná diskuze, ke které Piráti před plánovanou rekonstrukcí vyzývají, probíhá podle starosty Davida Šimka už skoro dva roky. „Byly k tomu dva kulaté stoly, otevřený seminář pro zastupitele, jednání s odbornou veřejností, takže dlouhodobá veřejná diskuze je za námi,“ oponuje starosta.

Podle Davida Šimka je zásadním argumentem, proč bazén opravit skutečnost, že obyvatelé města si nemají kam jít zaplavat. „Často jezdíme plavat do bazénu do Litomyšle. A Svitaváků je tam velké množství. Vůbec jim nevadí nasednout do auta, zaplatit benzín, vyšší vstupné, dokonce plavat v přeplněné dráze. A proč tam tam jedou a nejsou ve Svitavách? Odpověď je jasná: Je to tady hezčí, je tady tepleji, je to příjemnější,“ říká starosta.

Svitavští zastupitelé jednali o rekonstrukci bazénu už několikrát. V srpnu předminulého roku vypsala radnice výběrové řízení na zhotovitele bazénu. Po otevření obálek s nabídkami však svitavské radní čekalo nepříjemné překvapení. Ani jedna ze čtyř nabídek neklesla pod 180 milionů. Příčiny byly podle města v rostoucích cenách stavebních prací. Radnice proto začala hledat nové řešení. Stavební práce měly začít loni na jaře. Bazén však nakonec musel ustoupit přístavbě Seniorcentra za 90 milionů. Radnice proto výběrové řízení na bazén zrušila.