Ředitelka kulturních služeb Moravské Třebové Hana Horská k poslednímu červnu končí. Rada města rozhodla o jejím odvolání minulý týden. Horská byla ve funkci rok. „Důvodem odvolání je ztráta důvěry a neplnění cílů rozvoje kultury, definovaných při nástupu do funkce,“ sdělilo ke změně v kulturních službách vedení města.

Hana Horská | Foto: Archiv

Ředitelka neskrývá, že ji rozhodnutí rady zaskočilo. „Do výběrového řízení jsem vstupovala s motivací pozvednout kulturu a s tím, že chci dát organizaci do pořádku, ale netušila jsem, kolik mimořádných a velmi zásadních okolností budu muset vyřešit, a co vše se mi podaří po mém nástupu rozkrýt,“ říká ke svému odvolání Hana Horská s tím, že za rok, co kulturu ve městě vedla se jí fungování příspěvkové organizace dařilo postupně narovnávat.