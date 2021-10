Ředitel knihovny v Poličce Jan Jukl už podruhé kandiduje na předsedu ČSSD

Slušnost. To je krédo Jana Jukla z Poličky, který kandiduje na post předsedy ČSSD. Ředitele knihovny z Poličky před třemi lety ze sociální demokracie málem vyhodili, ale on se nevzdává. Podle něho ČSSD patří do vrcholné politiky. Slušnou a rozumnou levici chce prosazovat mimo jiné společně se svitavským rodákem Břetislavem Štefanem, současným starostou brněnské části Líšeň.

Knihovník Jan Jukl kandiduje na předsedu ČSSD. | Foto: archiv ČSSD

Poprvé do funkce předsedy sociální demokracie kandidoval Jan Jukl po volbách v roce 2017. Na podzim 2018 ale málem dostal z ČSSD padáka. V komunálních volbách totiž tehdy pomáhal Pirátům, za které v Poličce kandidovala jeho manželka. Nevzdal se a letos jde do boje znovu. OČISTIT SE OD ŠPÍNY Z BABIŠOVA TRAKTORU „Hlavní slabinou ČSSD je jedním slovem nedůvěryhodnost. Lidé jí nevěří. Ale sociální demokracie na vrchol politiky přirozeně patří,“ říká poličský knihovník Jan Jukl. Problém je ale podle něho v lidech. Všichni z vedení strany za posledních dvacet let budou vždy vzbuzovat historické konotace. Jan Jukl ve volbě předsedy ČSSD neuspěl Přečíst článek › Knihovník Jan Jukl kandiduje na předsedu ČSSD.Zdroj: archiv ČSSD„Sociální demokracii mohou zachránit jen lidé, které nikdo nezná. Nemyslím si, že bych to měl být já, ale jsem přesvědčený, že sociální demokracie má hodně lidí, kteří jsou schopní funkci předsedy vykonávat. A neměli by to být lidé z minulosti,“ vysvětluje Jukl. ČSSD podle něj potřebuje hlavně manažera, dobrý management a ne papaláše, kterým nikdo nevěří. „Je nutné absolutně proměnit image, vyměnit představitele za nové, nezdiskreditované schopné lidi a očistit se od špíny, kterou na sebe při dřině na Babišových lánech schytala od kol jeho traktoru,“ prohlašuje kandidát na předsedu. "NYNÍ SLEDUJEME BOJ O SOCIÁLNÍ DEMOKRACII" Podoba sociální demokracie nyní podle knihovníka z Poličky záleží hlavně na těch, kteří ji budou hájit v příštích volbách, a to v komunálních a senátních. „Pokud sociální demokracie pohoří stejným způsobem jako v parlamentních volbách i v komunálních, tak to znamená její zánik,“ míní Jukl. Neskrývá ani obavy o majetek strany, a to i ten historický z první republiky. Politolog: Skomírající ČSSD může nakopnout hejtman Netolický Přečíst článek › Někteří členové sociální demokracie dávají od „své“ strany ruce pryč. Jana Jukla ani chvíli nenapadlo, že by to vzdal a odešel. „Myslím si, že je to historická záležitost. Pokud nyní sledujeme boj o sociální demokracii, tak bych si neodpustil, kdybych od toho dal ruce pryč. Styděl bych se,“ tvrdí Jukl. Oficiální termín sjezdu ČSSD a volby nového vedení není zatím známý. Proslýchá se však, že by to mělo být ještě letos v prosinci. „Sjezd bude vyhlášen, až se bude vědět, jak dopadne,“ uzavírá knihovník z Poličky.



Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. V říjnu navíc k vybraným předplatným zdarma e-průvodce Zázračné Česko.Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu