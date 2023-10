„Chtěla jsem jet do Boskovic, ale pak jsem se ve svitavské porodnici zúčastnila kurzu a paní doktorka Kavanová mě přesvědčila. Seznámila jsem se s porodními asistentkami. Když jsem tady vše viděla, měla jsem dobrý pocit a zrušila v hlavě vše, co mi říkaly kamarádky,“ řekla Barbora Satrapová z Březové nad Svitavou.

„Hlavně ty rautové snídaně jsou super. Ráno jsem si šla hned nabrat,“ dodala novopečená maminka.

Rautové snídaně se rozšiřují v porodnicích v celém Česku:

Jako v hotelu. Maminky v trutnovské porodnici mají rautové snídaně

Právě změna snídaní je ve svitavské porodnici jednou z největších změn. Od října už nedostávají maminky balené snídaně, ale jídlo si vybírají samy. „Maminky si vezmou, na co mají chuť, k dispozici mají sladké, slané, neomezujeme ani počet. Spoléháme, že nebudou zásobovat celou rodinu a vezmou si jen to, co opravdu sní. Jsou tam na výběr cereálie, jogurty, pudingy, mléčné výrobky, šunky, paštika a pečivo. Mohou si udělat i toasty. Díky sponzorům jsme nakoupili nádobí, lednice, toustovač nebo dávkovač cereálií,“ přiblížila novinku lékařka ze svitavské porodnice Lucie Kavanová.

V dohledné době se rautových snídaní dočkají také maminky v porodnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí.

Po prvních několika dnech jsou maminky spokojené. „Rodila jsem ve Svitavách před třemi lety a to bylo horší. Ta bufetová snídaně je velký přínos,“ podotkla Lucie Bartošová, které se ve Svitavách narodila dcera Elena. Lékaři doufají, že změna pomůže i šetřit potravinami. „Dříve se pečivo dost vyhazovalo. Teď si vezmou, jen co sní a odpadu není tolik,“ dodala Kavanová.

Zbytky po Hitlerovi musí pryč. Mosty z války se pro rychlodráhu na Brno nehodí

Rautové snídaně zavedli také v chrudimské porodnici. „Ženám po porodu tím chceme zpříjemnit rekonvalescenci, podpořit nastartování všech fyziologických mechanismů a nabídnout jim doplnění energie po porodu tak, jak budou samy potřebovat,“ sdělil primář porodnicko-gynekologického oddělení Chrudimské nemocnice Tomáš Pavlíček. Raut je pravidelně doplňován a něco dobrého tady najdou maminky celý den i v noci. „Každá žena prožívá nejen porod, ale i poporodní období jinak a má jiné potřeby. Věříme, že naše rodičky tato změna potěší,“ doplnil Pavlíček.

V dohledné době se rautových snídaní dočkají také maminky v porodnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí.

Ve svitavské porodnici se měsíčně narodí okolo padesáti až šedesáti dětí. „Naše vize je, že jsme tady pro pacientky a ne ony pro nás. Od primáře po uklízečku jsme tu pro pacientky, aby měly příjemný pobyt a odešly domů v pořádku,“ uzavřel primář Preslitskyi.

Snídaně porodnice ve Svitavách prošly výraznou proměnou - rozklikněteZdroj: Svitavská porodnice