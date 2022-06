Polička nemá 140 milionů korun na výstavbu bytů, ale bydlení tady lidé shání pořád. Je ovšem nereálné, aby se město samo pustilo do stavby. „Ujmout se realizace v režii města jako investora by bylo vysoce riskantní. Rozpočtová cena výstavby 32 bytů je předběžně odhadována až na 140 milionů korun. V případě financování městem s úvěrem by se celková částka vyšplhala na neuvěřitelných 250 až 300 milionů. Z pohledu možností Poličky je tato suma opravdu nereálná,“ vysvětlil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Město proto několik měsíců jedná s Českou spořitelnou, která by výstavbu bytů zafinancovala. Banka chce totiž v České republice vystavět stovky až tisíce nájemních bytů. „Nyní finalizujeme první tři konkrétní projekty, které brzy umožní dostupné nájemní bydlení pro 250 rodin. Naším cílem je postavit stovky až tisíce cenově dostupných nájemních bytů, a to zejména pro potřebné profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry, ošetřovatelky, policisté,“ sdělil Marek Blaha, šéf Dostupného bydlení České spořitelny. Byty k pronájmu chce banka nabídnout za zvýhodněné nájemné, které bude o dvacet procent nižší, než je tržní nájem v daném městě. Polička jedná se spořitelnou o proměně bývalého dětského domova na byty.

Bez řidičáku, bez technické a s drogami. Muž uvízl s pick-upem v bahně v Březové

„Zástupci banky jednali již v 64 městech naší republiky a náš záměr patří mezi tři, které by byly v současné době připraveny k zahájení a realizaci,“ podotkl Martinů. Projekt na přestavbu domova bude hotový v létě, stejně jako rozpočet investice. „Pak svoláme jednání zastupitelstva, na které pozveme zástupce spořitelny, a vše prodiskutujeme,“ dodal starosta.

Návrh vzešel ze soutěže

Česká spořitelna je ochotná podle Martinů akceptovat architektonické řešení bytových domů, které Polička vysoutěžila v architektonické soutěži. „V Poličce by tak vzniklo 32 nových, moderních nájemních bytů různé velikosti s dosažitelným, cenově dostupným nájmem. Díky připravenosti lokality a projektu je reálné uvažovat se zahájením stavby již v roce 2023,“ uzavřel Martinů.

Bývalý dětský domov v Poličce chce město proměnit na byty. S investicí městu pomůže možná Česká spořitelna.Zdroj: Město Polička

S Českou spořitelnou jednají taky radní v Litomyšli. I tady uvažují o stavbě nájemních bytů, a to hned ve dvou lokalitách. Tak daleko jako Polička ale Litomyšl ještě není. Město by podle prvního návrhu mohlo na 30 let pronajmout investorovi pozemek. Banka by na něm na své náklady postavila nájemní bydlení, čímž by se jí investice splácela. Po uplynutí doby by dům převedl na město, které by si ho mohlo nechat nebo ho prodat. „Musíme mít připravený projekt, zatím jsme vytipovali dvě lokality. Jedna je ve směru na Osík, druhá nad sociálním bydlením. Bude to běh na dlouhou trať, musíme vybrat architekty, projektanty,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Začínají vedra, plovárny na Svitavsku jsou už otevřené

Spolupráce banky a města se osvědčila ve Vídni, kde tento model praktikují už šedesát let. „Projekty nájemního bydlení mají charakter joint ventures, kde banky financují výstavbu developerů na obecních pozemcích za výhodnější ceny a město získává přímý podíl na výnosech z nájmů nebo má garantované určité procento sociálních bytů pro své potřeby či přímo část postavených bytů vlastní a dál pronajímá,“ přiblížil projekt Blaha. Výstavbu ve spolupráci s bankou nyní připravují ve Žďáru nad Sázavou. Podobný projekt zvažují i v Brně.