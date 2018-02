„Rajské“ Hry bez katastru se nesly v olympijském duchu

Letohrad – Tradiční zimní hry plné recese se v sobotu odehrály v dětském táboře v Ráji. Hostitelé z Letohradu-Kunčic si připravili pro dvacet družstev netradiční sportovní disciplíny. „Začala olympiáda a jsme rádi, že v ten samý čas jsme mohli uspořádat dvaapadesátý ročník našich her. Olympiáda se do nich samozřejmě promítla,“ uvedl Tomáš Stejskal, který je moderátorem a generálním ředitelem her.

Šesti úvodních disciplín, mezi nimiž byly Rájová eqylibrystika aneb Nagano po dvaceti letech nebo Rájský transport aneb jablíčka v županu, se zúčastnili všichni. A už tato část naznačila, kdo se probojuje do dvanáctičlenného finále. Poslední tři disciplíny za těmi předchozími nijak nezaostávaly: Šoupej, šoupej, střílej, střílej aneb Biatlon po kunčicku byla jednou z nich. Běžky a střelba jsou pro Letohrad typické, ale tato soutěž se biatlonu podobala jen vzdáleně, neboť sestřelit bylo potřeba plechovky s pivem a ani běh na lyžích nebyl tak náročný jako v Koreji. V létě do Bučiny

S „vypečenými“ disciplínami si nejlépe poradilo družstvo reprezentující osadu Mandl u Řetové. „Nic pro nás nebylo těžké a pocity máme jako z každých her skvělé,“ byla spokojená po oznámení výsledků Jitka Hladíková z vítězného družstva. Její kolegové si skvěle poradili i s tradiční „žrací“ disciplínou. Tentokrát se k vítězství museli „projíst“ přes cibuli, paštiku, syreček, jogurt a červy. „Pro vítězství bych snědla cokoliv,“ dodala spokojená závodnice. Jen dva body chyběly k vítězství Sloupnici. „Rozhodně nás to nemrzí. Přijeli jsme si zasoutěžit, a ne vyhrát. Hlavní je, že jsme potkali známé a vypustili pracovní ventily,“ řekla Monika Nováková z druhého celku. Hry bez katastru se pravidelně konají v zimě a v létě. Ty příští se uskuteční 21. července v Bučině. A kam se vydají příznivci legrace a netradičního klání příští zimu? O pořádní her se přihlásila Budislav.

Autor: Petr Šilar