„Podařilo se nám sestavit koalici, která má skutečný zájem pracovat na rozvoji města a pokračujeme v nastartovaných projektech, které posouváme do realizace. Dokončili jsme Šanci, nízkoprahové zařízení pro sociálně slabé, běží zastřešení zimního stadionu, rekonstrukce přednádraží a rozbíhá se přístavba seniorcentra,“ říká Šimek.

Budete schvalovat rozpočet města. Jak bude vypadat?

Návrh rozpočtu je v celkové výši 584 milionů korun, což je o 30 milionů více než v loňském roce. Velkou část z toho představují investice, přesto je rozpočet koncipován konzervativně, abychom si vytvořili rezervní polštář pro další roky a na další chystané investice.

Co konkrétního plánujete?

Jednou z největších investic bude komunitní dům pro seniory, chystáme rekonstrukci kanalizace ve městě, přednostně v ulici Kapitána Jaroše, a rovněž přivaděče k čistírně odpadních vod. Budeme dělat rekonstrukci školní jídelny na ZŠ Felberova a také našeho skvostu Langrovy vily. V té souvislosti nechci opomenout přestavbu sousední křižovatky na kruhový objezd, ta začne už tento týden. Připravujeme rovněž přestavbu centrálního kruhového objezdu u policejního ředitelství. Ta však začne až s rekonstrukcí ulice Kapitána Jaroše.

Kauza přístavby šaten u tělocvičny

Vedení města se ohradilo vůči opozičními Piráty vyvolané kauze přístavby šaten u centrální tělocvičny na svitavském stadionu. Předmětem sporu je betonová plocha před tělocvičnou, která podle Pirátů měla být součástí až navazující zakázky na šatny, byla však vybudována už o několik měsíců dříve a bez opory ve stavební dokumentaci a bez smlouvy. Radnice i stavební firma zpochybňované základy vysvětlují nutností zajistit u tělocvičny bezpečnost, rozestavěná plocha totiž byla veřejně přístupná.

Všechno ale asi není tak růžové. Kde to naopak drhne?

Tak nedaří se nám urychlit rekonstrukci plaveckého bazénu. Aktuálně jsme nezískali dotaci, chceme o ni znovu požádat v dalším kole tak, abychom přestavbu stihli zahájit v příštím roce.

Opozice je skutečně tvrdá

Jak vám to šlape uvnitř radniční koalice?

Hned po volbách jsme si nastavili cíle, kterých za čtyři roky chceme dosáhnout, a pravidla fungování koalice. A musím říci, že to funguje, pracujeme konstruktivně a nepodrážíme si nohy.

Pracuje koalice lépe než v minulém volebním období?

Určitě. Je to lepší.

David Šimek

Lídr Sdružení pro město Svitavy David Šimek je v zastupitelstvu města již čtvrté volební období zastupitelem a třetí volební období starostou města. Při posledních volbách jeho hnutí upevnilo svůj zisk a obsadilo polovinu mandátů v zastupitelstvu.

Původně učitel (od roku 2002) a ředitel na ZŠ Sokolovská (2005-2010) je znám jako velký milovník přírody, turistiky, lyžování, rád pracuje s dětmi a mládeží, také díky tomu je mnoho let vedoucím Turistického oddílu mládeže Zálesáci.

V roce 2016 byl podruhé zvolen členem zastupitelstva Pardubického kraje, je předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

David Šimek je ženatý a má tři děti (Filip, Jolana, Adam). Oslaví 42. narozeniny.

Čím to je?

Tak je nás víc, koalice je širší, do zastupitelstva i do rady navíc přišla řada nových lidí s novými nápady.

A co naopak spolupráce s opozicí? Tou zůstali po volbách vlastně už jen Piráti.

Ta se bohužel postavila skutečně do role tvrdé opozice a rozhodně nezklamala. Sice při volbách oblékla nový kabát, jejich sdružení se jmenuje jinak, ale lidé zůstali stejní. A o jejich pracovním nasazení to platí také.

Obyvatele a řidiče nejvíc trápí doprava. Svitavy jsou jedním z nejzahlcenějších měst, jak je to s odkládaným severojižním obchvatem?

S Ředitelstvím silnic a dálnic budme mít jednání, na kterém se dozvíme aktuální harmonogram výstavby. Představí ho poté večer i na jednání zastupitelstva. Nechci proto předjímat.

Na čem ale příprava tak dlouho stála? Ještě před třemi lety se mělo za to, že výstavba začne společně s dotažením obchvatu Chrudimě. Ten se začne budovat již letos, zatímco tady se letos dočkáme nanejvýš zahájení záchranného archeologického výzkumu…

Všechno to vázne na výkupech pozemků. To je největší zádrhel. Problém jsou hlavně dědická řízení, když nevíte, s kým máte jednat, dědiců je mnoho a pak je těžké se s nimi dohodnout. A těch parcel je skutečně mnohem více než u druhé části chrudimského obchvatu, který je o polovinu kratší než obchvat Svitav.

Nedávno jste vyzráli nad stesky, že ve městě není městská hromadná doprava. Úředníci vydali jízdní řády linkových meziměstských autobusů, které ve Svitavách staví a které lze pro přepravu po městě využívat. Jaký to má ohlas, je tato „MHD“ využívaná více než dříve?

Má to obrovský, pozitivní ohlas, a to hlavně u seniorů. Hodně to chválí. V dubnu chystáme navíc dotazník pro obyvatele Svitav, kde budeme zjišťovat zájem veřejnosti o klasickou MHD. Prověříme současnou situaci a využívání linkových autobusů, sestavíme finanční model, kolik by to stálo, a s podklady pak půjdeme na zastupitelstvo, které o případném zřízení MHD rozhodne.

Domníval jsem se, že jste zřízení MHD už dříve zavrhli?

Ne, to nebylo takto kategorické. My jsme slíbili, že nejdřív prověříme její možnosti, potenciál a na kolik by to městskou pokladnu vyšlo. Nebudeme zřizovat MHD bez toho, abychom věděli, jaký to bude mít zásah do městského rozpočtu.

MHD ve Svitavách?

Opozice ve městě už léta volá po zřízení MHD, podle radnice je však díky specifickému rozmístění městské zástavby podél hlavních silnic s linkovými autobusy zbytečná. Úředníci proto nedávno vydali jízdní řády linkových meziměstských autobusů, které ve Svitavách staví a které lze pro přepravu po městě využívat. Jedná se hned o několik linek v trase všech výpadovek. Město zřízení opravdové MHD nevylučuje, nejdřív však hodlá mezi veřejností zjistit zájem o její zřízení, potenciál jejího využití a propočítat náklady.

Opozice nedávno napadla radnici v souvislosti s přístavbou šaten u centrální tělocvičny, kde poukázala na řadu nesrovnalostí v termínech a souvisejícím financování.

Myslím, že jsme celou věc veřejně vysvětlili a pokládám ji za uzavřenou. Nebudeme se už hrabat v minulosti.

Protialkoholní vyhláška platí pro všechny

Jak po třech měsících fungování hodnotíte schválenou protialkoholní vyhlášku, která zakazuje popíjení ve středu města?

Na zhodnocení je brzo, počkejme si na letní měsíce. Už se vybralo pár pokut, zabavil se i nějaký alkohol.

Piráti tvrdí, že se vyhláškou, která směřovala proti povalečům a bezdomovcům, s vaničkou vylévá i dítě. Zaplatím pokutu i já, když půjdu v létě s přáteli po náměstí a rozděláme si láhev vína?

Ano, zaplatíte pokutu taky. Vyhláška platí pro všechny.

Není to přehnané?

Myslím si, že ten problém není tak velký, jak se zdá. Těch lidí, o kterých mluvíte, je minimum.

Jak jste spokojen s rozběhem projektu Šance?

Šance běží velmi dobře a daří se nám naplňovat zamýšlené cíle. Lidé ze Šance denně chodí do práce, uklízejí chodníky po celém městě. Pochopitelně pár lidí, kteří si jedou dál svou linii živoření na ulici, zůstalo, ale je jich už skutečně minimum.