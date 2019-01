Moravská Třebová – Vedení moravskotřebovské radnice vadí, že historické náměstí je často pusté.

Předzahrádka u restaurace v Klatovech | Foto: DENÍK/ Ludvík Pouza

Venkovní zahrádky restaurací, které jinde prostor oživují a lákají hosty do centra, tam chybí. Uvažuje proto o tom, že pořídí mobilní restauraci samo.



„Město zvažuje, že by koupilo na své náklady zahrádku, napojilo na elektřinu a vodu, a poté dalo do pronájmu. Náměstí tady ožívá jen při pátečních farmářských trzích," řekla Zouharová.



Lidé se mohou posadit venku na náměstí pouze u několika stolků cukrárny, která je však celý den ve stínu a nemá kompletní kavárenský sortiment. V minulosti bývala na náměstí i kavárna Slavia, jenže za nového majitele chátrala. Předzahrádka se vlastně sestávala jen z plastových židlí a stolků a lidi moc k návštěvě nelákala.

Jinde zahrádky fungují dobře

„Vlastní režii celého nápadu si město drží kvůli faktu, že přímo na náměstí de facto není podnik, který by si zahrádku na požadované úrovni, image a služeb mohl zařídit jako přístavbu ke své provozovně," dodala mluvčí.



V jiných městech je naopak zahrádek mnoho a fungují dobře. Pernštýnské náměstí v Pardubicích je dlouhodobě od jara do podzimu plné předzahrádek. Po dokončení oprav třídy Míru také tuto ulici lemují stolky a křesla kaváren a restaurací. Velká nabídka je například i v Litomyšli na Svitavsku. „Je tu nespočet zahrádek, jsou pořád obsazené. Restaurace připravují polední menu. Chodí tam turisté a naučili se chodit také místní," řekla Michaela Severová z městského úřadu