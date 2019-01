Svitavy - Každý týden zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek.

Možná bychom se mohli potkat

Vážená redakce, úvodem bych Vám chtěl popřát hodně úspěchů v novém roce a zároveň poděkovat za pomoc osamělým lidem při hledání partnerů.

Také já bych rád našel dívku pro život ve dvou, která touží po lásce a věrnosti. Jsem pětatřicetiletý, vyšší postavy, nekuřák a abstinent. Pracuji a bydlím v Pardubicích v rodinném domě. Nehledám krásu ani bohatství, ale upřímnost a porozumění. Mám rád přírodu, hudbu, děti, kolo a výlety.

Rád bych poznal vztah, kde jeden druhému budeme oporou. Tedy pokud nějaká spřízněná duše existuje, budu rád, když ji poznám. Čtenář z Pardubic

Stáří můžeme prožít v pohodě

Dobrý den, touto cestou bych ráda našla muže, nekuřáka, abstinenta, který by mě znovu dokázal vrátit do života. Chtěla bych se radovat i ve stáří.

V životě jsem si zažila hodně těžkého až neuvěřitelného. Proto bych byla ráda, kdyby se ozval muž, který bude upřímný, ve věku od 60 do 65 let.

Žít mezi čtyřmi stěnami sama je těžké a smutné. Večery jsou dlouhé a ve dvou by bylo lépe, když si člověk má s kým popovídat a říci si pár upřímných slov. Nehledám bohatství, ale upřímnost, aby mě měl někdo ve stáří rád a dokázal dát pohlazení. Byla bych ráda, kdyby byl z Chrudimska a kdyby měl auto. Přeji Vám hodně krásných příspěvků a hodně štěstí. Anička z Chrudimska

Třeba to vyjde napodruhé

Vážená redakce, přeji Vám v tomto roce mnoho štěstí a krásných příspěvků. Už jednou jsem se rozhodl si najít partnerku přes vaši rubriku. Přišlo mi tenkrát dost nabídek. Snažil jsem se všem poděkovat, dokonce jsem uskutečnil dost osobních setkání, jenže první bylo, jaký mám příjem, jestli jsem ochoten chodit aspoň dvakrát týdně do divadla, jezdit každý rok k moři a podobně.

Já jsem obyčejný, můžu říct chlap, jsem v invalidním důchodu, i když ještě pracuji jako řidič. Mám se docela dobře, ale neoplývám ani majetkem, ani bohatstvím. Umím se však radovat z každé maličkosti, z každé věci, která se mi podaří.

Umím si se vším poradit, mám rád vše pěkně čisté. Chci zkusit ještě jednou štěstí. Třeba někde žije drobná, štíhlá žena, ne bohatá, která ráda tancuje a ví, co chce od života. Mohla by být trochu sportovně založená.

Já žiji v Pardubicích. Je mi 59 let, žiji dlouhá léta sám a rád bych to teď změnil. Přeji všem dobrým lidem hodně štěstí a zdraví a Vám v redakci hodně úspěchů. Zdeněk z Pardubic

Děkujeme, zůstaňte…

Vážená redakce, přečetla jsem si článek ve Vašich novinách ze 7. ledna 2011 „Doktorům, s jejichž péčí se setkala před porodem má dcera, bych rád řekl: Děkujeme, vypadněte!“.

Autora článku plně chápu, souhlasím s ním, že takové chování lékaře vůči pacientovi není lidské a důstojné. Ale já bych zase naopak ráda řekla „Zůstaňte!“ Také jsme důchodci a již několikrát jsme v rodině potřebovali pomoc lékařů Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ať to již bylo před 13 lety, když moje maminka podstoupila v 75 letech operaci rakoviny tlustého střeva a letos oslaví 88. narozeniny, za což bych moc ráda poděkovala MUDr. Hladíkovi, který ji tenkrát operoval.

Anebo v roce 2010 v prosinci… Potkala nás v rodině jen několik dnů před Štědrým dnem nemilá příhoda. Manžel špatně dýchal a naměřila jsem mu vysoký tlak. Obvodní lékařka MUDr. Pázlerová mu napsala doporučení na odborné vyšetření u internisty. Navštívili jsme MUDr. Jiřího Štěpánka (Medika, spol. s. r. o.), který byl ochotný manžela vyšetřit i bez objednání. Ten po natočení EKG zjistil, že je stav špatný. Okamžitě nás poslal do fakultní nemocnice na Emergency. Zde na příjmu manžela vyšetřil službukonající lékař MUDr. Petr Bartoň a ihned ho přijali na interní lůžkové oddělení JIP. Po dalších vyšetřeních lékaři zjistili, že manžel musí podstoupit operaci srdce - trojnásobný bypass.

Na lůžkovém oddělení JIP mu funkci srdíčka monitorovali až do operace. Hned, jak to bylo možné, ho odoperoval doc. MUDr. Jan Harrer, CSc. na kardiochirurgické klinice. Po operaci jeho stav sledoval všechen personál kardiochirurgického oddělení až do propuštění do domácího léčení. Díky krásnému chování a profesionálnímu přístupu všech pracovníků je manžel zpět doma.

Za všechnu péči jim chci takto veřejně poděkovat a říci jim: „Děkujeme, zůstaňte!“, a popřát jim do dalšího života hodně pracovních úspěchů, ale hlavně hodně ZDRAVÍ, to, co člověk k životu nejvíc potřebuje. Milada Ziklová, Hradec Králové