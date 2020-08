Ochránci přírody vytvářejí na Svitavsku Radiměřské motýlí království. Pomocí pastvy tak chtějí ochránit kus přírody i její obyvatele a tím také zachránit jednoho z nejvzácnějších motýlů Evropy.

VZÁCNÝ DRUH

Jedná se o modráska černoskvrnného. Ten se vyskytuje právě na jedné z jeho posledních českých lokalit, a to u Radiměře na Svitavsku.

„Pro tohoto obra mezi modrásky a mnohé další jsme tady v posledních letech vytvořili unikátní neoficiální přírodní rezervaci. Z křovin jsme díky osvíceným vlastníkům vysvobodili nemalou plochu starých pastvin a ovocných sadů. Vrátili jsme tím do těchto míst život a zachránili řadu vzácných a chráněných druhů před vyhynutím,“ vysvětluje Roman Kalous z Českého svazu ochránců přírody Arion.

Ochránci začali tím, že pilami a křovinořezy provedli doslova resuscitační zásah, díky kterému se příroda mohla znovu nadechnout a vzpamatovat se z období, kdy se o místní pastviny a sady nikdo nestaral. „Dál bude tento kus unikátní přírody potřebovat už jemnější péči. Ideálním způsobem údržby zdejších luk je pastva. Konkrétně málo intenzivní pastva koz a ovcí, které se na těchto plochách v minulosti potulovaly a okusovaly vše, co jim přišlo do cesty. Držely tak na uzdě křoviny, které by jinak všechno pohltily,“ říká Kalous.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Ochránci přírody tvrdí, že je nejvyšší čas se k tomuto způsobu hospodaření postupně vrátit. Lokalita je na to připravena. Náklady na vybudování potřebného zázemí jdou ovšem do statisíců, což si malý spolek Arion nemůže dovolit. „Naší jedinou možností je nalezení štědrých dárců, kteří nám pomohou,“ dodává Kalous. Na webu pomahamprirode.cz nyní běží sbírka, kdy chtějí ochránci přírody vybrat na realizaci projektu 200 tisíc korun. Zájemci jim mohou pomáhat až do konce září.

Jde o crowdfundingovou kampaň, pomocí které se snaží získat finance na pořízení vybavení potřebného k zajištění pastvy na jedné z nejhodnotnějších přírodních lokalit na česko-moravském pomezí.

„Je to projekt zaměřený primárně na ochranu přírody, ale má i sociálně-hospodářský přesah, protože naším cílem je vytvoření jakési „obecní pastviny“, která bude k dispozici všem místním zkušeným i začínajícím chovatelům drobného dobytka,“ uzavírá Roman Kalous.