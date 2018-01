Radary pomohu nově řešit kriminální činy

Litomyšl - Data pořízená z úsekového měření už nebudou sloužit pouze k pokutování rychlých řidičů.

Radar. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

Radní Litomyšle na konci loňského roku vyhověli žádosti policie, která požádala o spolupráci při využívání dat z úsekového měření. Ta prozatím sloužila pouze k tomu, aby určila, o kolik překročili řidiči na třech místech rychlost. Policisté chtějí nyní data z kamer používat při řešení další protiprávní činnosti.



„Jedná se například o krádeže vozidel, podvody na seniorech a podobně,” vysvětlil v žádosti Libor Bauer, vedoucí Územního odboru Svitavy z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.



„Ač bychom nemuseli, tak jsme umožnili policii nahlédnout do záznamů. K tomuto účelu jsme pořídili i potřebnou techniku. Jsme rádi, že můžeme policii pomoci,“ sdělil místostarosta Litomyšle Josef Janeček.



Město uvolnilo ze svého rozpočtu 170 tisíc korun na nákup harddisku, na kterém budou potřebná data k dispozici. Při provozování úsekového měření kamery snímají tři místa ve městě. Nejvíce přestupků je zaznamenáno na úseku při výjezdu z Litomyšle na Svitavy.



V současné době lze jen těžko odhadnout, nakolik se zvýšila v daných lokalitách bezpečnost. Co je však nezpochybnitelné je fakt, že Litomyšl na pokutách vydělala v loňském roce nemalé peníze. Příjmy z radarů jsou odhadem za loňský rok ve výši dvanáct milionů korun. Už v minulosti zástupci města oznámili, že za tyto peníze chtějí například zvýšit bezpečnost na hlavní křižovatce ve městě.



Nově kromě pokut pomohou kamery ke snížení kriminality. „Během ledna by měl nový systém fungovat,“ poznamenal starosta Litomyšle Radomil Kašpar.