V úterý 4. ledna například neodjely více než tři desítky spojů. „Počtvrté za sebou se mi stalo, že autobus vůbec nejel. Jak je toto možné? Udělat to v práci já, tak mě vyhodí,“ stěžoval si cestující z Orlickoústecka.

Na důvodech, které zapříčinily krizi v autobusové dopravě, se však žádná ze stran neshodne. Ředitel orlickoústecké ČSAD Deníku sdělil, že problémem je vysoká nemocnost. Takové důvody potvrdil také náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „V poslední době se bohužel stává, že 20 až 30 spojů denně neodjede kvůli nemocnosti řidičů. Situace nastala z důvodu kombinace vysoké nemocnosti řidičů a karanténních opatření,“ sdělil Kortyš.

Redakce Deníku hovořila s některými řidiči, kteří si však ze strachu o zaměstnání přáli zůstat v utajení. „Lidé, kteří tu ještě zbyli, se přesouvají do jiných regionů. Tady pak pracují Ukrajinci, kteří bydlí po různých ubytovnách,“ uvedl řidič, jenž jezdí na Litomyšlsku.

Předseda odborové organizace Karel Picek, vidí hlavní příčinu v nízkých mzdách i špatné personální politice. „Základní mzdy jsou hrubě podhodnocené. Na to zaměstnavatele už několik let prokazatelně upozorňujeme,“ řekl Picek.

Ředitelství ČSAD se však proti takovým tvrzením ohradilo. „Naše společnost zaručuje svým zaměstnancům nadprůměrné mzdy a konkrétně u řidičů činí v průměru 39 750 korun měsíčně,“ uvedl generální ředitel ICOM transport Zdeněk Kratochvíl.

Podle řidiče, jehož trasa protíná svitavský a orlickoústecký okres, je takové tvrzení arogantní. „Teď jsem dostal platový výměr na 24 100 korun, to je ale základní mzda, kterou určuje stát. Ano, vedení firmy se ohání tím, že máme 38 tisíc, ale za 300 hodin práce,“ sdělil Deníku.

Karel Picek pak zdůraznil, že jeho kritika mířila právě k základní mzdě. Ředitel Zdeněk Kratochvíl předložil data o průměrné mzdě bez bližších údajů jako například o odpracovaných hodinách. „Já už nejsem řidič, jsem hodinář. Měsíčně jsem v práci i 240 hodin,“ posteskl si šofér, který jezdí na Lanškrounsku.

Nový tendr na Blanensku

Picek navíc upozornil na nový tendr na Blanensku, kde od podzimu obsluhují spoje právě autobusy ČSAD. „Ze zpráv, které dostávám od zaměstnanců, může být být podle jejich slov za nedostatkem řidičů údajné odklonění některých z nich do nově vyhraných oblastí v Blansku nebo Boskovicku,“ vysvětlil.

Autobusovou dopravu od června čeká změna. Současný dopravce v Pardubickém kraji končí, nahradí jej společnost BusLine.

To potvrdil také řidič z Lanškrounska, který jako šofér pracuje zhruba 40 let. „Podle mě hlavní příčinou není covid, ale vyhrané výběrové řízení na jižní Moravě. Jezdí se tam za úplně jiných podmínek a dopravci hrozí vyšší sankce. Z Lanškrounska tam stáhli čtyři Ukrajince, je jim jedno, kde budou spát,“ řekl řidič.

Deník proto už v prosinci oslovil Pardubický a Jihomoravský kraj s dotazem na výši penále v případě nedodržení smluvních podmínek, odpověď však redakce dosud nedostala.

Vedení ICOM transport ale odmítá, že by Karel Picek byl předsedou odborářů. „Pan Picek nezastupuje naše zaměstnance,“ sdělil Kratochvíl. Picek však namítá, že odborová organizace nemá zákonnou povinnost prokazovat svou působnost u zaměstnavatele. „Platné zákony ukládají povinnost oznamovací, a tu jsme prokazatelně splnili, jako i to, že jsme právoplatné odbory u ČSAD,“ kontroval.

Nízká nebo žádná informovanost

Zdali autobus ráno přijede, nebo ne, je tak pro některé cestující vabank. Pardubický kraj sice na svých stránkách informoval, které spoje na začátku ledna nepojedou. Pro podrobnosti ale odkázal na společnost Oredo, jež zajišťuje integrovaný dopravní systém autobusové dopravy v Královéhradeckém i Pardubickém kraji. Web Oreda se však naopak odvolává na informace od Pardubického kraje, sociální sítě byly naposledy aktualizovány v polovině prosince.

Nastalá situace trápí také samotné řidiče. „Čtrnáct dní před Vánoci nejezdil autobus na Sloupnici v noci. Mě jako šoféra to rozčiluje. Lidé jdou z práce, stojí tam pět nebo sedm lidí a on nejezdí autobus,“ rozčiloval se řidič, který pro společnost ČSAD jezdí už od 90. let.

