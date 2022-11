Zdroj: Youtube

„Podobný dokument tady dlouhá léta chyběl. Zvláště v dnešní době je velmi důležité naši přírodu správně popularizovat. Věřím, že i tento film k tomu přispěje. Vzdělaný návštěvník s ohleduplným chováním je velkým spojencem a pomocníkem v moderní ochraně přírody,“ řekl vedoucí Správy CHKO Jeseníky a jeden z tvůrců filmu Petr Šaj.

Marián Polák



Režisér, kameraman a producent, který se poslední dobou specializuje zejména na přírodopisné a vědecko-populární dokumentární filmy. Za dokument Živý obraz lepšího světa obdržel výroční cenu FITES Trilobit nebo ceny na festivalech Ekofilm a Naturvision. Na svém kontě má celovečerní dokumentární debut Planeta Česko nebo film Příběh pražské ZOO. Jako kameraman a producent připravil například s režisérem Janem Hoškem desetidílný seriál Příběhy zvědavých přírodovědců nebo koprodukční filmy Netopýři ve tmě či Svět podle termitů, za který obdrželi Velkou cenu na Life Sciences Film Festivalu.

Filmový štáb pracoval pod vedením režiséra, kameramana a producenta z Opatova na Svitavsku Mariána Poláka.

„Když jsme před lety natáčeli film Planeta Česko, Jeseníky jsme vynechali. Nezvládli jsme zkrátka vybrat z množství lákavých témat, které nabízejí. Při natáčení tohoto snímku se nám však potvrdilo, že Jeseníky se nakonec nevejdou ani do jednoho hodinového filmu, ale vydaly by na celý seriál,“ poznamenal.

Štáb dále tvořili zejména místní filmaři a velcí milovníci Jeseníků, kteří tráví v terénu během roku spoustu času. To umožnilo zachytit vzácné okamžiky z proměn nálad krajiny a skrytého chování zvířat.

Řadu zvířat možná běžní návštěvníci hor ani nikdy neviděli. Bývají plachá a kameramani za nimi museli šplhat často do obtížného horského terénu.

Režisér Marián Polák svůj film uvedl v Karlovicích

„Už v počátku naší práce jsme si stanovili, že pro natáčení nebudeme využívat žádná zvířata v lidské péči, která se v dnešních dokumentech o přírodě velmi často objevují. Hodně nás potrápil například jeřábek lesní. Je to opravdový „duch Jeseníků“ žijící velmi skrytým životem. Natočit jeho chování neovlivněné člověkem a v jeho přirozeném prostředí v delším záběru nás stálo velké úsilí. Nakonec se to ale povedlo, stejně jako natočit další velmi ostražité druhy: sokola stěhovavého, sluku lesní, či troubícího jelena. Diváci se určitě mají na co těšit,“ vylíčil bruntálský fotograf a kameraman Štěpán Mikulka.

Proměny počasí

Natáčení v horách komplikovaly proměny počasí. Častý vítr, mlha, teploty hluboko pod bodem mrazu, intenzivní letní bouřky. Kameramani přespávali i přímo v horách pod širým nebem. Financování filmu i samotné natáčení zkomplikoval covid-19.

Letecké záběry měl na starosti zkušený šumperský dronista Jan Barančík. „Baví mě filmovat přírodu, protože nemusím vymýšlet akci. Akce se zkrátka děje a já ji jako nestranný pozorovatel zachytávám a žasnu, co si na mě zas matka příroda nachystala a kde schovala ty nejlepší situace a úhly,“ uvedl.

Časosběrné záběry ve filmu jsou doménou zábřežského tvůrce Jiřího Bajáka. „Nesporná výhoda Jeseníků je jejich relativní dostupnost. Mám je prakticky za domem a tím pádem se dá velmi rychle reagovat na změny počasí, jako jsou bouřky, inverze, první sníh, laviny a podobně. Baví mě i rozmanitost terénu, krásné výhledy do krajiny až po inverze, noční oblohu a spoustu vodopádů. V ranních a večerních hodinách mám hory jen pro sebe, protože je zde v tuto dobu minimum turistů,“ dodal.

Svitavy mají vlastní krátký film

Podobnou péči jako obraz si vysloužil i zvuk filmu, jehož design měl na starosti zkušený zvukař Václav Flegl. Komentář filmu načetl oblíbený herec Miroslav Táborský. Originální a netradiční hudbu složil Tomáš Háček.

Páteční premiéra v Šumperku byla vyprodaná. Další projekci spojenou se setkáním s tvůrci chystá vedení kina na 20. listopadu od 17 hodin. Po šumperské premiéře plánují tvůrci projekce filmu v jesenickém regionu a ve větších městech. Bude uveden i na filmových festivalech, poté zamíří do televizního vysílání a bude dostupný na internetu formou systému video on demand (online půjčovna, pozn. red.)