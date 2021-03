Samota, stesk, měsíce bez rodiny… K tomu všemu obavy z nákazy koronavirem. Senioři v domovech prožívají kvůli covidu těžké časy. Ve čtvrtek odpoledne absolvovali obyvatelé Domova pro seniory v Poličce testování a negativní výsledky jim alespoň trochu zlepšily den.

Půl roku bez rodiny. Senioři v domově vítají testy i očkování | Video: Jan Smejkal

„Bojím se to chytit, ještě nechci tam nahoru“, říká paní Marie. Omezení pohybu a zákaz návštěv v domově nese velmi těžce. Její test dopadl ve čtvrtek negativně. Jedna čárka se ukázala i na testu další obyvatelky domova paní Anny. „Je to už dlouhé. Nikam nemohu chodit, aspoň že test je negativní, tak jsem klidnější,“ říká stařenka. Na antigenní test čeká mezi prvními Marie. Říká, že pandemie je pro ni náročná, a to nejvíc na psychiku. Má totiž strach z onemocnění a případných těžkých následků. Se svou rodinou se už více než půl roku neviděla, kvůli karanténě u ní a poté u členů rodiny. Teď zase kvůli omezení v okresech. „Je mi z toho smutno na duši“, podotýká sympatická dáma.