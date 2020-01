A to je špatné. Pokud bude mít zbytek zimy podobný průběh jako doposud, hrozí, že v létě bude opět katastrofální sucho, podobné tomu z roku 2018.

„Zima je obdobím, kdy se zásoby vody v krajině doplňují, léto ji naopak vyčerpává. Letos je však sněhová pokrývka, která je pro doplňování podzemních vod klíčová, pouze v nejvyšších polohách. Pokud se situace v únoru nezmění, nevidím letošní rok z hlediska sucha vůbec dobře,“ řekl klimatolog Ladislav Metelka z hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle aktuálního monitoringu množství vody v krajině sucho odeznělo. Tedy s výjimkou nejnižších poloh – okresu Pardubice a přilehlých částí Orlickoústecka a Chrudimska, kde sucho pokračuje. Jenže to je právě teď, uprostřed zimy, velmi špatné znamení. Za normální situace poloviny ledna by nyní půda měla být pod sněhem a vydatně nasáklá. A to všude.

„Bylo by potřeba, aby v i v nižších polohách bylo aspoň 10 centimetrů sněhu, ve vyšších a na horách pak několikanásobně víc. Bohužel poslední zimy bývají bez sněhu a předpověď počasí napovídá, že ráz letošní zimy se nezmění ani v příštích 14 dnech,“ dodal Metelka.

S prohlubujícím se suchem Česko zápasí už pátým rokem. Právě zimní měsíce jsou těmi, které v našich zeměpisných šířkách mají vytvářet zásobu vody na další vegetační období. Pomáhá tomu i pomalé odtávání v jarních měsících a plynulý nástup jara.

„Právě v březnu by mělo být vody v krajině nejvíce. Zbytek roku ji pak už naopak hlavně odčerpává. Jednak kvůli vegetaci, později kvůli vysokému výparu v letních měsících. Ten náhlé letní bouřky, z nichž voda rychle odteče do řek, nemohou kompenzovat. A sluncem vysoušená krajina pak čerpá vodu právě ze spodních vod, které doplnila zima,“ vysvětluje mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Janek Doležal.

Jenže tento standardní středoevropský cyklus je v posledních letech ten tam: Zimy kvůli absenci sněhu podzemní vláhu nedoplňují, pak ji každoročně vystřídá razantní nástup jara, které kvůli rychlejšímu růstu vegetace i kvůli vysokým teplotám vysoušení prohlubují.

Mnozí meteorologové se tak děsí, co přijde v létě. „Na závěry je ale ještě brzo. Uvidíme, co přinese únor a počátek března,“ dodal Doležal.

„Předpověď počasí však není příliš pozitivní, a to hlavně s ohledem na sněhovou pokrývku, která je klíčová pro správné přezimování rostlin a doplnění podzemních vod, tak i půdní vláhy před jarní sezónou. Nadále by mělo pokračovat suché a teplotně nadprůměrné či průměrné počasí,“ varuje zpráva portálu Intersucho.