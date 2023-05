/FOTO, VIDEO/ Červená, bílá, žlutá… Na zahradě v Opatově u Svitav kvetou tisíce tulipánů, jde o vzácné odrůdy dovezené přímo z Holandska. To je Tulipánie, první tulipánová farma v České republice. Je dílem trojice mužů, kteří však nejsou floristé. Po tulipánech vysadí tisíce jiřin. Květiny z Tulipánie udělají radost hned dvakrát a ještě přinesou peníze do škol.

Tulipánie v Opatově u Svitav.

Tulipánie vznikla na zahradě u rodinného domu v Opatově. Už z dálky jsou vidět barevné květy tulipánů.

„Navštívil jsem levandulovou farmu na jižní Moravě a zalíbil se mi jejich koncept. Napadlo mě udělat něco podobného, aby to mělo wow efekt. Tulipány jsou krásné květiny,“ přiblížil František Abraham, jak se zrodil nápad na Tulipánii.

Tulipánie se nachází v Opatově u Svitav na zahradě u domu s číslem popisným 53. Lidé si mohou pro tulipány přijet v sobotu 6. května v době od 13 do 18 hodin.

Zmínil se kolegovi v práci a posléze v Klubu podnikavců ve Svitavách potkali třetího společníka Jana Hlouška. Zahrada u domu babičky Františka se tak proměnila v lán tulipánů.

„Máme tady pět tisíc tulipánů, je to dvacet záhonů po 250 kusech. Vysadili jsme dvacet barev a tři odrůdy. Cibule tulipánů jsme koupili od společnosti, která je vozí přímo z Holandska,“ uvedl Abraham.

Na záhonech kvetou různé druhy a nechybí i jeden s příběhem. „Nejzajímavější je tady odrůda tulipánu Carnaval de Rio. V Holandsku měla v době tulipánové krize v 17. století každá barva nějakou exkluzivitu. Tehdy vznikla tato odrůda a jedna rostlina stála v přepočtu sedm milionů korun. Má bílé květy s červenými plamínky,“ doplnil Abraham.

Tulipány se v Evropě poprvé objevily v 16. století, kdy se sem dostaly po obchodních cestách s kořením, které těmto dovezeným květinám, jež se nepodobaly žádné jiné květině pocházející z kontinentu, propůjčily pocit exotiky a výjimečnosti.

Farma v Opatově je první svého druhu v zemi.

„Tulipány jsou nádherné. Levandulové farmy už v Čechách jsou, ale tulipánové ne. Za tulipány musíte do Holandska, možná do Německa. My tu máme první vlaštovku a chceme ji zvětšovat. Původní myšlenka byla totiž park, nicméně tak obrovská investice nebyla v našich možnostech. Začínáme v menším, lidé si kytky nakoupí a budou mít doma čerstvé květiny,“ vysvětlil spolumajitel Tulipánie Martin Macášek.

Tulipány vysázela trojice mužů, kteří však překvapivě s floristikou nemají nic společného. Martin Macášek s Františkem Abrahamem pracují jako strojaři a vyrábí nábytek do dílen. „Květiny jsem ale chtěl dělat už v době, kdy jsem žil v Praze a moje tehdejší přítelkyně byla floristka,“ vzpomínal Macášek. Teď se mu jeho sen splnil a ještě pomůže školám a nemocnicím v regionu, kde žije.



„Z prodeje květin podpoříme lokální projekty. Zatím cílíme na školky a sportoviště. Velké organizace mají miliony z firem, ale nevšimnou si školky ve vsi. Časem chceme podpořit i nemocnice. Květiny tak přinesou dvojnásobnou radost,“ dodal Macášek.

Tulipánová krize



Tulipánová krize, tulipánová horečka, první ekonomická bublina nebo též nizozemská bublina na trhu s tulipány. Jedná se o jednu z nejznámějších tržních bublin a krachů všech dob. Došlo k ní v Holandsku na počátku až v polovině 17. století, kdy spekulace vyhnaly hodnotu cibulí tulipánů do extrémních hodnot. Na vrcholu trhu se nejvzácnější cibulky tulipánů prodávaly až za šestinásobek ročního platu průměrného člověka nebo za cenu třech domů v Amsterdamu.

V sobotu pustí do Tulipánie veřejnost a lidé si budou moci tulipány nařezat a odvézt domů. Současně však majitelé Tulipánie už plánují výsadbu květin na podzim. Ty ale už zasadí na novém pozemku u rybníku v Opatově, kde lány květů uvidí i lidé z projíždějícího vlaku.

„Musíme růst, aby to dávalo smysl a abychom se postupně dopracovali k parku. Na novém pozemku budeme mít letos na podzim 7600 jiřin. Chystáme se je sázet během následujících čtrnácti dní. Více bude příští rok i tulipánů, počítáme tak okolo dvaceti tisíc,“ uzavřel Macášek.

