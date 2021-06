První úsek dálnice D35 bude v Pardubickém kraji otevřený letos v prosinci.

První úsek D35 se otevře v prosinci. | Foto: Pardubický kraj

Hejtman Martin Netolický a ministr dopravy Karel Havlíček se ve čtvrtek u Opatovic zúčastnili kontrolního dne na stavbě dálnice D35 v obou úsecích až do Ostrova u Vysokého Mýta. Téměř 13 kilometrů dlouhý úsek z Opatovic nad Labem do Časů by měl být hotový už na konci letošního roku. Pro kraj je prioritou dokončení celé trasy dálnice až do Mohelnice. Ulehčením situace však bude dokončení úseků za Vysoké Mýto a následně Litomyšl.