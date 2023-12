„Detailní výsledky zatím nemohu poskytnout vzhledem k tomu, že začátkem ledna proběhne prezentace výsledků starostům zainteresovaných obcí a nebylo by vhodné, aby se výsledky dozvěděli dříve z médií než od nás,“ uvedl Bohumil Frantál, koordinátor sociologického průzkumu.

Dotazník sociologického průzkumu o výstavbě větrných elektráren na Svitavsku (rozklikněte pro větší rozlišení):

Dotazník sociologického průzkumu o výstavbě větrných elektráren na Svitavsku.Zdroj: archiv

Nicméně i on potvrdil, že větší část oslovených lidí nebyla zásadně proti stavbě vrtulí. „Ve všech zkoumaných obcích podíl obyvatel, kteří by souhlasili se záměrem své obce zapojit se do projektu větrných elektráren, pokud by tím jejich obec získala dlouhodobý finanční příjem pro svůj rozvoj, převažuje nad podílem těch, kteří by s takovým záměrem nesouhlasili. Celková míra akceptace potenciálních projektů větrných elektráren je v této lokalitě významně vyšší než-li v lokalitách, kde s větrnými elektrárnami ještě lidé nemají osobní zkušenost,“ přiblížil prvotní zjištění Frantál.

Psali jsme:

Vrtule jsou ve Svitavách žhavé téma. Směrem na Poličku nebudou, řekli starostové

Tam, kde lidé mají ve svém okolí už větrné elektrárny postavené, je znát podle Frantála větší náklonnost ke stavbě dalších. Typickým příkladem takové obce je Vendolí nebo Sklené, kde už mají vrtule na dohled. „U lidí došlo k odbourání obav z možných negativních dopadů, zvykli si na elektrárny jako na běžnou součást okolní krajiny a převládá spíše vnímání pozitivních přínosů z hlediska ochrany klimatu, energetické nezávislosti státu a finančního přínosu pro obce,“ doplnil koordinátor průzkumu.

Výsledky sociologického průzkumu nejprve dostanou k dispozici obce a jejich zastupitelé. Ti s nimi seznámí obyvatele a následně se dohodnou, jak budou postupovat dál. „Během zimy bychom měli znát postoje v obcích,“ dodal Šimek. Pokud se v obcích dohodnou, že dají stavbě větrných elektráren zelenou, musí změnit územní plán a čeká je kolečko jednání. Mimo jiné také o formě spolupráce s energetiky.

Budou Svitavy obklopeny vrtulemi? A kdo na ně kývne první? Obce se bojí hádek

Možností je několik. Ve Svitavách se rýsuje jedna z variant. Pokud se zastupitelé shodnou, že by se mohlo v katastru stavět, podepíší spolupráci s ČEZem a začne dlouhé zjišťovací řízení. Nikdy není ale jasný výsledek. Následovat bude obchodní fáze. „Nebudeme chtít symbolický příspěvek z větrníků, ale stát se spoluinvestory stavby. V jakém procentuálním podílu se tak stane, to bude věc diskutovaná v zastupitelstvu. Je to klasický obchod,“ předeslal možný scénář Šimek. Jasno v obcích i ve Svitavách by mělo být na jaře, zřejmě do konce dubna.

Výstavba větrných elektráren se na Svitavsku týká nejen přímo Svitav, ale i dalších devíti vesnic. V regionu uvažuje společnost ČEZ deset až dvacet větrných elektráren. Pás vrtulí má jít od Anenské Studánky, kolem Svitav, Kamenné Horky, Skleného, Dětřichova, Koclířova, Opatova, Opatovce, Pohledů a Hradce nad Svitavou.

Oblast s uvažovanou výstavbou větrných elektráren:

Oblast s uvažovanou výstavbou větrných elektrárenZdroj: mapy.cz, Denik.cz