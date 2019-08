V červnu skončila oprava povrchu vozovky přetížené I/35. Ředitelství silnic a dálnic ale od dodavatelské firmy Skanska nepřevzalo stavbu, a to kvůli nerovnostem na vozovce. „Na dvou místech, u odbočky na Skuteč a čerpací stanice MOL, jsou nerovnosti v hodnotách centimetrů. Zhotovitel je musí opravit vyfrézováním a pokládkou nové směsi. Ostatní nerovnosti jsou od pěti do devíti milimetrů,“ vysvětluje důvody nové opravy Jiří Hostaša, vedoucí Ředitelství silnic a dálnic v Pardubickém kraji. Otázkou je, proč došlo k tak výraznému zvlnění povrchu silnice. Odborníci se domnívají, že může jít o kombinaci extrémních teplot a toho, že opravovaným úsekem stále projížděla těžká nákladní auta. Tento závěr má ověřit posudek nezávislé laboratoře Českého vysokého učení technického v Praze.

Silnice I/35 v Litomyšli je dlouhodobě přetížená. Denně tudy projede 25 tisíc aut. Vyjetým kolejím na hlavním tahu tedy prý nejde zabránit. „Jediným řešením by bylo odtěžit stávající konstrukci vozovky silnice I/35 na průtahu městem a udělat cementobetonový kryt jako na některých úsecích dálnic. To je ale v praxi nereálné,“ dodává Jiří Hostaša.

Firma Skanska musí zvlněné úseky znovu vyfrézovat. Řidiči se tentokrát nemusí obávat uzavírky celé silnice. I tak ale budou muset počítat se zdržením na průjezdu Litomyšlí. Termín opravy bude teprve upřesněn.

Horší to ale bude, až začne oprava silnice na Českou Třebovou. „Čeká nás další masakr. Bude se opravovat silnice od světelné křižovatky až po výjezd na Českou Třebovou. Doufám, že to udělají na etapy, protože zavřít najednou celý úsek to by byla velká komplikace hlavně pro obyvatele Zaháje,“ uvedl místostarosta Radomil Kašpar. Rekonstrukce silnice zhruba za 180 milionů korun začne ještě v srpnu. Nyní vedení města se silničáři domlouvá objízdné trasy. „Komplikace v dopravě nám všem vadí, ale městem projíždí přes dvacet tisíc aut denně a komunikace potřebují čas od času opravit. Jsem rád, že Pardubický kraj i ŘSD na tyto práce každoročně uvolňují nemalé sumy, protože jinak bychom jako občané Litomyšle byli zase nespokojeni s tím, že nám tu rozbité silnice nikdo neopraví. Doufám, že se pětatřicítka i silnice na Českou Třebovou rychle opraví bez dalších komplikací a že se někdy dočkáme dálnice, jejíž urychlenou výstavbu jsme v zastupitelstvu podpořili již v minulém volebním období,“ podotýká k současné situaci Radomil Kašpar.