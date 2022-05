Svitavy jednají s dopravcem o podmínkách vjezdu na autobusové nádraží i o finanční kompenzaci za to, že město vezme na svá bedra dopravní kancelář. „Vidím to jako špatnou koordinaci Pardubického kraje. Dodnes nevíme, jestli bude na nádraží pro cestující otevřená čekárna a toalety. Oficiálně nevíme nic, ale podle našich informací by čekárna měla fungovat,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Zdá se, že by bylo jednodušší, kdyby kraj soutěžil nejen dopravce, ale i ostatní služby. To ale prý nebylo možné. „Porušili bychom podmínky veřejné soutěže. Nádraží patří jednomu z účastníků soutěže, tedy ČSAD Ústí nad Orlicí, byl by ve výhodě. Na to už dojeli v jednom kraji při veřejné soutěži,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Kraj proto jedná s ČSAD o poplatku za vjezd na nádraží. Ve Svitavách půjde o 45 korun za vjezd jednoho autobusu, v Moravské Třebové a Litomyšli to bude 30 korun, jinde až 79 korun. „My to akceptujeme, jde nám o lidi,“ podotkl Kortyš.

Nový dopravce BusLine poslouchá krajský úřad, za nímž jdou poplatky za vjezdy na autobusová nádraží. "Během krátké doby bychom měli obdržet informaci, jestli budeme na autobusová nádraží jezdit, nebo zda krajský úřad vybral jiné nástupní a výstupní místo,“ vysvětlil za společnost BusLine Jakub Hanzlík.

V patové situaci se ocitla třeba Moravská Třebová, kde kompletně celé autobusové nádraží patří ČSAD Ústí nad Orlicí. Jednání ale byla úspěšná. "Pardubický kraj se s majiteli nádraží dohodl na podmínkách. Nádraží zůstává, stejně jako čekárna a veřejné WC. Změní se pouze dopravce," informoval mluvčí Moravské Třebové Václav Dokoupil.

PRO PRŮKAZKY NA NÁMĚSTÍ

Existenci dopravní kanceláře ale kraj už neřeší. Nový dopravce ovšem musí splnit podmínku, že bude do 500 metrů od nádraží. O informační kanceláře na nádražích zájem neměl. „Společnost BusLine nám již dříve sdělila, že má v úmyslu využít informační kanceláře měst,“ sdělila Kateřina Kratochvílová, ředitelka společnosti ICOM transport.

Ve Svitavách se do jednání vložili radní a rozhodli, že pro průkazky si budou lidé chodit do informačního centra na náměstí. „Moc se nám to nelíbí, ale hrozilo, že by byla kancelář v nějakém obchodě na náměstí. Neumím si představit, že by prodavačka třeba v obchodě se spodním prádlem ještě dělala dopravní kancelář. Proto jsme to vzali na sebe,“ dodal starosta Šimek.

Ve Svitavách naštěstí patří plocha nádraží městu. Budovu nabízela společnost ČSAD Ústí nad Orlicí k pronájmu novému dopravci. „Při spočítání mzdových nákladů a pronájmu je jednodušší dát počítač třeba do obchodu na náměstí,“ řekl Šimek.

Noví dopravci vyhráli zakázku na deset let. Její celková hodnota pro všechny oblasti v Pardubickém kraji činí 6,745 miliard korun.

Dopravce nabízí za umístění dopravní kanceláře finanční kompenzaci. Ta se pohybuje v jednotkách tisíc korun. Podle informací Deníku nabízí nový dopravce zhruba šest až osm tisíc korun. V prostorách na nádraží by to vycházelo s platem pracovnice zhruba čtyřicet tisíc korun, takže výrazně ušetří. „Naše informační centrum na náměstí slouží jiným věcem než vystavování průkazek. Zatíží to náš personál. Největší nápor bude na konci prázdnin a v tu dobu ve Svitavách vrcholí turistická sezona. Fakt nás to štve,“ uzavřel Šimek.

Svitavy přitom před lety investovaly do úpravy nádraží. Město sem umístilo kamery a velkou informační obrazovku. Co bude s jejich majetkem ve stávající čekárně, zatím netuší.