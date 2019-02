Česká Třebová / Svitavy - "V pátek dopoledne přibližně v 9.15 hodin byl přerušen provoz na trati Česká Třebová - Ústí nad Orlicí ve východních Čechách. K přerušení dopravy došlo na obou kolejích. Důvodem je vážné poškození trakčního vedení na trati.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Při této závadě došlo k poškození pantografů lokomotiv u dvou spojů a k jejich zpoždění. Na místě závady trakčního vedení na trati dále uvázl vlak Ex 522 Mojmír z Veselí nad Moravou do Prahy.

S ohledem na rozsah závady se předpokládá obnovení provozu na trati v omezené míře mezi 13. a 14. hodinou. V současné době zajišťují ČD u smluvních partnerů náhradní autobusy.

Z důvodu závady trakčního vedení byly některé vlaky odkloněny. Odklony se týkají vlaků SC Pendolino na trase Praha - Ostrava a spoje SC Smetana na trase Praha - Vídeň. Některé odpolední vlaky kategorie SC Pendolino mezi Prahou a Ostravou budou vedeny náhradní soupravou tak, aby bylo minimalizováno zpoždění vzniklé u dopoledních spojů. To by se na tyto vlaky mohlo přenést v případě, že by se čekalo na jednotky Pendolino.

Přes Havlíčkův Brod jsou odkloněny i některé další vlaky, např. EC 174 Jan Jesenius z Budapešti do Berlína, expres 572 Punkva z Brna do Prahy nebo expres 575 Petrov Praha - Brno. Předpokládané zpoždění odkloněných spojů mezi Prahou a Brnem je asi 60 minut a mezi Prahou a Ostravou přibližně 90 minut. O dalších podrobnostech budeme informovat okamžitě po jejich obdržení," informoval nás Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah.

"Spadlo to asi těsně za námi," řekl jeden z cestujících. "Projížděli jsme Českou Třebovou a něco se tam nad námi utrhlo. Za námi jelo Pendolino a to t utrolej prý utrhlo definitivně," uvedl dále pasažér. "Spěchali jsme do Brna na příjimací zkoušky, ale dorazili jsme tam až s dvouhodinovým zpožděním," posteskl si cestující.