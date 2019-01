Litomyšl – Není to tak dávno, co proti nelegální herně v Tyršově ulici zasahovala policie. Za několik posledních týdnů už podruhé. Předmětem zásahu byly kvízomaty, které po změně zákona nahradily videoloterijní terminály.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Část provozovatelů heren se tím snaží čtyři roky starou zákonnou úpravu obcházet. Kvízomaty se od herních automatů liší pouze tím, že hráči před hrou položí jednoduchou otázku. Podle výkladu jejich provozovatelů nespadají pod loterijní zákon. A vyhýbají se tím i placení loterijní daně.

Provozování sázkových her a výherních loterií v Litomyšli upravuje vyhláška, která platí od května předloňského roku. Podle opozičního zastupitele Radka Pulkrábka, který podal trestní oznámení, na jehož základě došlo k zásahu policie, nepostupuje radnice proti nelegálním hernám ve městě dostatečně razantně.



„Vedení Města v případě nelegálního hazardu zcela rezignovalo na vymahatelnost práva, což je více nežli zarážející," domnívá se.



Radnice se takovému nařčení brání. „Dle našich informací se v současné době stále řeší, zda jsou kvízomaty nezákonné či nikoliv. Proto se čeká na precedentní rozhodnutí soudu, jak na tato zařízení nahlížet. Vyhláška města zakazuje celé spektrum loterií a her, které máme možnost regulovat na svém území, mimo jiné i veškeré výherní automaty. Změnu vyhlášky s ohledem na očekávaný precedent v tuto chvíli neplánujeme, ale situace se může rychle změnit," vysvětluje starosta Radomil Kašpar.



Kvízomaty byly odvezeny už v polovině září. Ani to však jejich provozovatele neodradilo. Za měsíc zde policie zasahovala znovu. „Kriminální policie Svitavy opět odvezla nelegální kvízomaty z černé herny na Tyršově ulici. Nyní to od nahlášení netrvalo ani týden. Podání trestního oznámení bylo opodstatněné a mělo smysl," řekl zastupitel Radek Pulkrábek.



A co bude dál? Podle sdělení tiskové mluvčí policie Hany Kaizarové byly spisy postoupeny Policejnímu prezidiu. „Vyšetřování běží na celorepublikové úrovni. Zabývá se tím tým, který spadá pod Úřad služby kriminální policie a vyšetřování." Vyjádření Policejního prezidia se prozatím získat nepodařilo.