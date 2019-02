Moravská Třebová – Osud bývalé dětské nemocnice, o kterou se v posledních týdnech rozhořel boj mezi městem a odpůrci demolice, je zřejmě zpečetěn.

Vstupní část bývalé dětské nemocnice je památkově nejcennějším architektonickým prvkem budovy | Foto: Deník/Jiří Šmeral

Srovnání historické budovy z dvacátých let minulého století se zemí už nestojí nic v cestě. Město má od konce minulého týdne v rukou platný demoliční výměr. „Rozhodnutí o odstranění stavby bylo vydáno dvaadvacátého září. Všichni účastníci se vzdali práva na odvolání, rozhodnutí je pravomocné,“ upřesnila Lenka Kouřilová z odboru výstavby.

BOURAT SE BUDE

Do stavebního řízení se na poslední chvíli přihlásili dva noví účastníci, jejichž nemovitosti s pozemkem dětské nemocnice sousedí. Ti však byli, rozhodnutím stavebního úřadu, z řízení vyřazeni.



Vedení města jednalo v pondělí s královéhradeckou firmou Bisa, která má na demolici uzavřenou smlouvu. „Přesný termín zatím nemáme. Bourat se ale začne v řádu dnů,“ uvedl na dotaz Deníku starosta města Miloš Izák.



Odpůrci demolice se ani tak nevzdávají. Kromě podnětu na přezkoumání rozhodnutí o neprohlášení budovy za kulturní památku, který leží na ministerstvu kultury, sepsali proti zbourání budovy petici.



SEPSALI PETICI

„Občanům, kteří s demolicí nesouhlasí, chceme dát možnost se ozvat. Na všemožných veřejných debatách, které město pořádá, nebyla otázka, co bude s bývalou dětskou nemocnicí, nikdy předložena. Lidé by měli mít možnost vyjádřit se k tomu, jak město nakládá s naším společným majetkem,“ vysvětluje jeden ze čtyř organizátorů petice Filip Trunečka. Podpisy pod petici, která je k dispozici i na internetu, začali organizátoři mezi lidmi ve městě sbírat od úterního rána.



ROZHODNOU AŽ ZA MĚSÍC

Na ministerstvo kultury, které zhruba před měsícem obdrželo podnět na přezkoumání původního rozhodnutí, se odpůrci demolice spoléhat nemohou. O tom, jestli nechá ministr kultury Daniel Herman správní řízení přezkoumat, bude jasno nejdřív za měsíc.



„Rozkladová komise bude o této věci jednat v listopadu. Teprve poté lze očekávat vydání rozhodnutí, tedy zahájení přezkumného řízení nebo odložení podnětu,“ sdělila tisková mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

To už ale bude dětská nemocnice pravděpodobně stržena. Podle mluvčí řešilo ministerstvo podobnou situaci loni v Chebu, kde zbourání kláštera milosrdných sester nezabránilo ani rozhodnutí ministerstva prohlásit budovy za kulturní památku, které přišlo pět dní po zahájení demolice.