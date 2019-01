Svitavy – /ANKETA/ Čtyřicet jedna občanů ze svitavského okresu má ambice změnit vysokou politiku. Mezi nimi je také deset žen. Kandidáti se objevili na hlasovacích lístcích pro parlamentní volby většiny politických stran. Nechybí ani osm starostů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Starostové do Prahy

Na druhé pozici kandidátky ČSSD je Václav Neubauer, starosta Městečka Trnávky. Na volebních lístcích je nejvýše postaveným starostou ze svitavského okresu. „Zatím jsem nohama na zemi,“ komentoval své šance na usednutí v parlamentním křesle. V případě, že by uspěl, chce starostovat jako neuvolněný do konce volebního období. Pak by se spolehl na místostarosty. Zato pátý v pořadí stejné strany, starosta Květné Petr Škvařil, již seznámil zastupitele s tím, že by volební období na postu starosty dokončil rovněž jako neuvolněný. „Když je člověk pracovitý, tak se to dá skloubit. Deset let jsem jako neuvolněný starosta již pracoval,“ sdělil Petr Škvařil. Chce kandidovat také do podzimních komunálních voleb.

Krajskou čtyřkou u občanských demokratů je starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal. Pravděpodobnost svého zvolení nepovažuje za zásadní. Avšak aby nezavdal záminku pro námitky týkající se regulérnosti voleb, předem se omluvil volebním komisím, že jako starosta nenavštíví volební místnosti. Také on je ale v případě úspěchu ve volbách připraven vést moravskotřebovskou radnici až do komunálních voleb jako neuvolněný starosta a bezplatně.

Mezi posledními

Na chvostu kandidátky ODS je starosta Poličky Jaroslav Martinů. Také ve svitavském okrese mezi lidmi koluje výzva, aby voliči využili preferenčních hlasů ve prospěch kandidátů na posledních místech. Jaroslav Martinů ale považuje za vysoce nepravděpodobné až nemožné, že by se z předposledního místa do parlamentu dostal. Také Karel Rothschein, starosta Osíku, jehož jméno je napsáno u čísla třináct na hlasovacím lístku KDU–ČSL, chce svou kandidaturou hlavně podpořit krajského lídra. Že by se stal poslancem, nepředpokládá. „Kdybych byl na druhém nebo třetím místě, tak bych se tím zabýval. Podle volebních průzkumů je to utopie,“ sdělil Karel Rothschein.

Podobný názor má i Petr Havlíček z Vítějevsi. Ten je na šestnáctém místě kandidátky TOP O9, kde jsou jména ještě dalších dvou starostů, respektive starostek ze svitavského okresu. Jiřina Leinweberová z Bystrého je desátá. „V případě, že bych byla zvolena, ještě nemám konkrétní řešení. Ale rychle bych ho hledala,“ sdělila starostka Bystrého. Na sedmé pozici je Hana Štěpánová z Morašic. Rovněž ona zatím nepřemýšlela, jak konkrétně by skloubila starostování s prací v parlamentu. Proč kandiduje ale vysvětlila jasně. „Nechci sedět se založenýma rukama a brečet,“ řekla Hana Štěpánová.

Podle umístění na hlasovacím lístku strana TOP O9 nejvíce důvěřuje Pavlu Severovi z Litomyšle. Jeho jméno naleznou lidé hned na prvním místě. Dalšího z Litomyšlanů, Michala Pavla, najdou voliči jako druhého v pořadí mezi členy Věcí veřejných. Lubomír Tichý z Jaroměřic je také „dvojkou“, ale na hlasovacím lístku strany s nejdelším názvem, tzv. cibulkovců. Číslem dvě je také výše zmiňovaný Václav Neubaer z ČSSD.

Nejvíce kandidátů, po osmi, je z Moravské Třebové a Svitav. Šestice lidí z Litomyšle chce také promluvit do politiky. Nejmladším kandidátům je pětadvacet let. Květa Končická z Javorníku (KSČM) a Jan Šafář z Poličky (Česká pirátská strana) jsou o čtyřicet let mladší než nejstarší Jitka Gruntová (KSČM) z Březové nad Svitavou .

Ptali jsme se: Myslíte si, že politici splní svoje předvolební sliby?

Jiří Tomášek, 58 let,Opatovec, lisař

Díky zkušenostem z minulosti se domnívám, že své sliby politici nesplní. Myslím si, že i tentokrát to bude stejné jako vždycky. Bohužel těžko to bude kdy lepší.



Michal Hořovský, 35 let, Svitavy, dělník

Rozhodně ani letos nepředpokládám, že by naši politici sliby z předvolebních kampaní splnili. Mám totiž již své zkušenosti z předcházejících let.



Kateřina Jarošová, 29,Svitavy, mat. dovolená

Je to stále stejné. Vždycky něco lidem naslibují a pak nikde nic. Takže si myslím, že ani tentokrát politici své sliby nesplní a bude to zase jako vždycky.



Božena Svojanovská, 58 Svitavy, prodavačka

Myslím si, že nesplní všechno, co slibují. Určitě ne všechno se jim podaří. Ale doufám a věřím, že alespoň část z toho, co slibovali, se politikům splnit podaří.



Naděžda Tomčíková, 50 Dětřichov, učitelka

Nevěřím tomu. Většinou to jsou jen plané sliby. Ale kdyby se politikům alespoň něco podařilo, bylo by to dobré, nutné. Vše je proti nám, chybí peníze, jsme zadlužení.



Jiří Lidmila, 36 let,Mor. Chrastová, dělník

Ne. Domnívám se tak na základě minulých zkušeností. Ale měli by se hlavně zaměřit na splnění slibů ohledně snížení schodku veřejných rozpočtů a dluhů