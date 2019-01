Svitavy, Polička - Tady to trochu prostříháme, na některých místech lehce zkrátíme a kolegyně vás ještě nalíčí a pomohou vám vybrat šmrncovní garderóbu, která bude mít takový glanc, že budete hvězdou všude, kam se vydáte.

Proměna s Plus Deníkem - Libuše Chudobová. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Že byste si podobnou péči nechali líbit? Jen do toho! S Deníkem nyní můžete, vy, naši čtenáři, natrvalo změnit svou image, nabrat nový životní elán, nebo si zkrátka udělat radost, příjemně překvapit svého partnera či partnerku. Od března totiž redakce Svitavského deníku ve spolupráci se špičkami ve svém oboru rozjíždí projekt Proměny s Deníkem.

Pokud máte chuť zkoušet nové věci, jste tou správnou osobou. Profesionální tým odbornic v kadeřnické, oděvní i kosmetické branži z Poličky se o vás postará na nejvyšší úrovni. Exkluzivně je pro vás uspořádáme v poličském Vlasovém studiu Marcely Hegrové, která změní váš účes jak podle své vlastní fantazie, tak v souladu s vašimi potřebami a přáními. Oděvní stylistka Andrea Jílková vás zase promění v okouzlující bytosti pestrými modely ze svého obchodu A fashion. Specialistka v oboru kosmetiky Martina Nečasová vás zkrášlí a mimo jiné ochotně poradí, jak se pečlivě a přitom velice pohodlně starat o pleť. To vše pohotovým okem zdokumentuje mladý talentovaný fotograf Ondřej Klein.

Každý pátek (ve stejný den budou probíhat i Proměny) vám přineseme jednu proměnu, do níž se odteď mohou zapojit jak ženy, tak také muži jakékoliv věkové kategorie. Podmínkou účasti v projektu je minimální věková hranice 18 let. Hlásit se můžete průběžně na emailovou adresu svitavsky@denik.cz. A to hlavní. Pakliže se přihlásíte do našeho seriálu, proměnu budete mít zdarma. Proměny s Deníkem potrvají do konce září 2015. Poté bude každý účastník zapojený do soutěže o nejsympatičtější proměnu jak v ženském, tak v mužském podání, o níž se dočtete jak v tištěném, tak internetovém vydání Svitavského deníku. Pojďte se nechat očarovat triem zručných dam.