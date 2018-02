Prodej nemocnice budí pochybnosti

Moravská Třebová – Osmdesát milionů korun. Tolik požadují po Pardubickém kraji vlastníci nemovitostí, které aktuálně využívá moravskotřebovská Nemocnice následné péče. Nabídka kraji, který je zřizovatelem špitálu, přišla koncem loňského roku. Radním se však částka zdá přemrštěná.

Martin NetolickýFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

"Pardubický kraj si nechal zpracovat vlastní znalecký posudek, na základě kterého budeme v jednání pokračovat. Pokud se budou požadavky ze strany vlastníků pohybovat kolem avizované částky, pak se bude dohoda hledat velmi těžko,“ sdělil na dotaz Deníku hejtman Martin Netolický.



Kromě astronomické částky, která by podle některých stačila na výstavbu hned dvou nových nemocničních budov, se s prodejem moravskotřebovské nemocnice pojí několik paradoxních skutečností.



Prodávající, Alois Hloušek, Jiří Pol a Stanislav Pastýř, jsou dlouholetými zaměstnanci nemocnice. Alois Hloušek až do konce loňského roku působil jako její ředitel, Stanislav Pastýř jako technicko-hospodářský náměstek a Jiří Pol jako lékař na interním oddělení.



„ZACHRÁNILI“ NEMOCNICI

Všichni tři, ředitel Hloušek, náměstek Pastýř a doktor Pol, jsou jedinými společníky „eseróčka“ Nemocnice Moravská Třebová, které vzniklo v prosinci roku 2011 přeměnou ze stejnojmenné komanditní společnosti. Nemovitosti, které nyní současní vlastníci nabízejí Pardubickému kraji k prodeji, patřily původně – až do poloviny devadesátých let – městu. „Tehdejší starosta Oldřich Vlk chtěl nemocnici privatizovat, což se části zastupitelstva nelíbilo, a do toho přišli Alois Hloušek, Jiří Pol a Stanislav Pastýř s konkurenčním návrhem s tím, že nemocnici pro město zachrání,“ přiblížil radní a někdejší starosta Moravské Třebové Radko Martínek.



A většina tehdejších zastupitelů pro jejich návrh zvedla ruku. Vznikla komanditní společnost, do které, kromě tří současných vlastníků, vstoupilo jako společník město a vložilo do ní budovy i pozemky patřící k nemocnici. Hodnota vkladu města činila necelých 18 milionů. Současní vlastníci vložili každý 34 tisíc korun. „V Moravské Třebové v roce 1994 vznikla zcela nestandardní situace, která je od počátku pro provozovatele, nejprve stát a poté Pardubický kraj, značně nevýhodná,“ hodnotí zpětně tehdejší rozhodnutí hejtman Martin Netolický.



V této podobě existovala komanditní společnost až do listopadu roku 2011, kdy město svoji účast na základě rozhodnutí zastupitelstva ve společnosti ukončilo. V rámci vypořádání získalo částku 3,5 milionu korun.



„Když se seznamuji s detaily tohoto případu, nestačím se divit, jak někdo vůbec mohl vymyslet tento systém, kdy majetek je prodán soukromníkovi, provozovatel zařízení platí nájem, a přitom zde existuje konkrétní personální propojení mezi vlastníkem a nemocnicí. Tento model asi odpovídá atmosféře devadesátých let, dnes by to zcela jistě byl konflikt zájmů,“ domnívá se Netolický.



SPĚCHÁ TO

Podle hejtmana jsou jednání s vlastníky nemovitostí teprve na začátku. Ti však na prodej spěchají. „Je třeba, aby bylo o věci jasno nejpozději do konce pololetí tohoto roku. Cílem kraje je hájit veřejné prostředky, a proto očekáváme rozumnou, konstruktivní debatu,“ pokračuje Martin Netolický. „Uvědomuji si, že jednání nebudou jednoduchá. Kraj se chce k problému postavit čelem, přestože ke vzájemnému vyrovnání mělo, dle mého názoru, dojít už dávno,“ domnívá se hejtman.



Pacientů se podle Martina Netolického majetkoprávní jednání nedotknou. „Nemocnice je v provozu a poskytuje péči v nezměněném rozsahu,“ ujišťuje.



Od března bude mít nemocnice nového ředitele. Z výběrového řízení vyšel vítězně Pavel Havíř, do loňského podzimu poslanec a někdejší ředitel svitavské nemocnice.