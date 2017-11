Pro trhy chtějí důstojné místo

Svitavy – Tržnice, která využívala prostranství vedle svitavského Městského dvora u přechodu na autobusové nádraží, je dočasně v provozu vedle Ottendorferova domu. Přesun je minimálně na dva roky.

Ilustrační foto.Foto: Archiv VLP

„Výstavba nové městské tržnice se připravuje v závislosti na dotaci. Měla by stát vedle budovy Okresní správy sociálního zabezpečení,“ sdělil starosta David Šimek.



Dále uvedl, že by projekt nového prostoru určený k prodeji měl být hotový v roce 2019. V lokalitě by mělo vzniknout parkoviště a veřejné záchody. Vše je závislé na financích, které chtějí Svitavy získat z dotačního titulu. Na místě, kde byla tržnice doposud, vzniká za peníze soukromého investora polyfunkční dům.