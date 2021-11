„Chceme dát programu do dalších let nový vítr,“ uvedl ředitel festivalu Karel Telecký. Pořadatelé navíc přímo pro festival vytvořili komorní orchestr a sbor. Setkávají se v nich muzikanti z kapely Parkoviště pro velbloudy, učitelé místních ZUŠek, jejich žáci i hosté. „Na míru vznikly i všechny hudební aranže, které návštěvníci v premiéře uslyší 21. listopadu a následně na prosincové koncertní šňůře,“ dodal Telecký.

Vánoční koncert připravuje pro letošní festival i Janek Ledecký, jehož kapelu v pátek 19. prosince doplní Nostitz Quartet. Během večera zazní kompletní album Sliby se maj plnit o Vánocích. „Janek se k festivalu připojil díky dlouholeté spolupráci s naším dvorním fotografem Ivanem Krejzou. Koncert jsme poměrně dlouho odkládali, a tak si všichni držíme palce a věříme, že to letos už opravdu dopadne,“ vysvětlil Telecký. Festival každý rok podporuje jednu rodinu s handicapovaným dítětem, které organizátoři věnují příjem z prodaných vstupenek. Letos půjde o Lněničkovi z Morašic. Jejich Tomáškovi lékaři diagnostikovali Duchennovu svalovou dystrofii – progresivní neuromuskulární onemocnění, které zamezuje správnému vývoji svalů.

„Ničí se, trhají a nahrazuje je tukové vazivo,“ popsala onemocnění Tomáškova maminka Jana Lněničková. Ještě minulý rok zvládal Tom v domácím prostředí ujít alespoň krátké vzdálenosti, ale postupem času se jeho stav zhoršil a přestal chodit úplně. „Jeho svaly ochabují a následovat bude úplná závislost na druhých,“ řekla maminka. Tom začal používat invalidní vozík, rodina vybudovala výtah a bezbariérovou koupelnu. „Jak Tomášek roste, začíná být stále těžší ho i s vozíkem nakládat do našeho osobního auta a často se dovnitř nemůžou vejít jeho zdravotní pomůcky. Moc by nám pomohl speciálně upravený vůz s vyklápěcí plošinou, který by ulehčil přesuny,“ přiblížil tatínek Petr Lněnička. Právě na koupi vozu se Hudba pomáhá letos zaměří. Festival se uskuteční v Litomyšli, Poličce, Vysokém Mýtě a Morašicích.