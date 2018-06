Pro i proti. Komunální politici z ČSSD hlasovali v referendu

Svitavsko – Vnitrostranické referendum o vstupu sociální demokracie do vládní koalice s hnutím ANO minulý čtvrtek skončilo. Pro se vyslovilo téměř 59 procent z více jak 11 tisíc hlasujících. Referenda se zúčastnilo téměř pětašedesát procent členů strany.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

A jak se k referendu a jednání o menšinové vládě s podporou komunistů staví aktivní komunální politici ČSSD na Svitavsku? Deník oslovil dvě desítky sociálně demokratických starostů, radních a zastupitelů.

„Hlasoval jsem proti účasti ve vládě, mimochodem místní organizace ČSSD Polička také,“ říká starosta Květné Petr Škvařil. Výhrady má ke skryté podpoře budoucí vlády SPD a komunisty. „Vládu povede premiér, který sám má problém se zákonem a potřebuje svoje vládnutí legalizovat s tradiční stranou jako je ČSSD,“ pokračuje Petr Škvařil.

Nesouhlasí ani s postupem prezidenta Miloše Zemana. „Dlouhodobě se mi nelíbí jednání pana prezidenta, který se chová jako další koaliční strana s hnutím ANO,“ uvádí starosta s tím, že prezident překračuje svoje pravomoci, například v personálních otázkách nominování členů vlády. „A přitom jmenuje podruhé premiérem trestně stíhaného Andreje Babiše,“ uzavírá Petr Škvařil.

Proti vstupu do vládní koalice byl i starosta Moravské Třebové Miloš Izák. „Osobně jsem hlasoval proti možné účasti ve vládě premiéra Babiš, a to s ohledem na 'výprask' v nedávné minulosti,“ říká starosta a pokračuje: „Dostali jsme za vyučenou a nové vedení ČSSD se z tohoto bohužel nepoučilo, upřednostnilo ambici být u toho, mít vliv.“

Výsledek referenda je pro Miloše Izáka velkým zklamáním. „Kdeže jsou ty 'zaručené' odhady o 80 procentech. Vždyť je to jen těsná většina. Na druhou stranu je tu signál, že je nemálo členů ČSSD, kteří si zachovali soudnost a snad i zdravý rozum,“ připomíná.

K výzvě místopředsedy Jiřího Zimoly, který se v průběhu referenda, ještě před vyhlášením výsledků vyjádřil, že členové strany, kteří budou v menšině by měli buďto mlčet nebo ze strany odejít, Miloš Izák říká: „Myslím si, že dnes,

po zveřejnění výsledků by již takto nemluvil. Nelze vyhnat téměř polovinu členské základny jen proto, že projevili svůj postoj. Vždyť na to toto referendum vlastně bylo, ne?“

Na lehkou váhu nebere moravskotřebovský starosta ani blížící se komunální volby. Na tom, že ANO a KSČM představují pro sociální demokraty na Svitavsku vážné soupeře, podle Miloše Izáka něco je. „Zvláště ANO se zdá být dosti silné a ambiciozní, ale uvidíme,“ dodává starosta.

Ovlivnění výsledků bylo možné

Senátor Radko Martínek vidí pozitivum referenda ve vysoké účast. „Příčinou byla změna formy uspořádání. Elektronické hlasování by mělo menší účast,“ říká sociálně demokratický senátor. Problematické podle něj je, že referendum neproběhlo v jeden den. „Je zřejmé, že ovlivňovat výsledek bylo možné a v mnoha případech i proběhlo,“ domnívá se Radko Martínek.

Výsledek se podle senátora dal očekávat. „Když se členům neustále připomíná, že je to jediná možnost pro budoucí existenci, podlehnou. Realita se ovšem ukáže poprvé na podzim v senátních a komunálních volbách,“ upozorňuje. „Stále platí, že pokud se ČSSD radikálně nezmění a nezmodernizuje, stane se hrozba zániku realitou,“ varuje Radko Martínek.

Smířlivější postoj má krajský a svitavský zastupitel Vítězslav Podivínský. „ČSSD chce do vlády a něco dokázat. V opozici nedokáže nic a obě cesty jsou riskantní. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale taky nic neovlivní,“ říká zastupitel. Podle Podivínského se tím ČSSD otvírá určitá šance. „Tak buďme jednotní a dělejme vše pro to, abychom náš program dokázali nejen prosadit, ale taky patřičně prodat stejnými zbraněmi, jaké používá Babiš,“ dodává Vítězslav Podivínský.

Podobně se vyjádřil i kandidát ČSSD na senátora, svitavský radní a zastupitel Pavel Havíř. „Pro mě je nyní nejdůležitější sjednotit se na názoru většiny a soustředit se na kvalitní a věrohodnou prezentaci našeho programu, který je prospěšný pro většinu společnosti,“ říká Pavel Havíř.

Na názorové sjednocení apeluje i místostarosta Poličky Antonín Kadlec. „Referendum jako člen sociální demokracie respektuji. V dnešní době je pro ČSSD nejdůležitější jednota všech členů,“ uvádí.

Podle člena předsednictva strany a předsedy svitavského okresního výboru Miloše Horáčka je výsledek referenda poměrně jednoznačný. „Dalo podporu novému vedení ČSSD k dalšímu vyjednávání o vládě. To je teprve první krok. Někteří lidé si výsledek referenda pletou s tím, že už automaticky vstupujeme do koalice s ANO. To je naprostý omyl a nedorozumění,“ říká.

Sociální demokraty na cestě do vlády s hnutím ANO čekají přinejmenším ještě dva kroky. „Rozhodně do ustavení koaliční vlády za naší účasti je ještě strašně daleko. Referendum rozhodlo pouze o tom, že budeme vyjednávat o případné budoucí účasti v menšinové vládě,“ připomíná Horáček.

Páteční vyjádření budoucího premiéra, že prezidentovi nenavrhne jmenování Miroslava Pocheho ministrem, považuje Miloš Horáček za problém Babiše a Zemana. „Myslet si, že nám ANO, KSČM nebo Zeman budou dělat kádrováky je značně naivní. To Babiš, KSČM a Zemanem vyrobili tento pseudoproblém, tak si ho musí vyřešit,“ říká.

Podle Horáčka nechce jít Babiš do sporu se Zemanem. „Pro nás je věc jasná. Buď si ANO udělá pořádek s KSČM a Zemanem, nebo končíme. Myslím ale, že tak daleko ještě nejsme. Jednání budou ještě nějaký čas pokračovat, tak uvidíme,“ předpokládá Miloš Horáček.

„Pokud si pamatuji a já si to pamatuji velmi dobře, tak to byla ČSSD, která přistoupila na nabídku ANO, které nám nabídlo účast ve vládě,“ pokračuje s tím, že jednání probíhala víc jak měsíc a na úplný závěr, po projednání programu a koaliční smlouvy, ČSSD předložila seznam kandidátů na ministry. Jedním z nich je i Miroslav Poche. „Neuplynuly ani dva dny a najednou je to pro Babiše a Zeman obrovský problém. Jenže to oni potřebují ve vládě značku ČSSD nikoliv naopak. A každý průměrně chápající člověk ví proč,“ uzavírá Miloš Horáček.

Ostatní starostové, radní a zastupitelé, které redakce oslovila, vyjádření buď odmítli nebo vůbec nereagovali. „Opravdu nebudu komentovat věci, které se odehrávaly a odehrávají v naší straně. Jistě chápete, že v době, kdy jsou 'za dveřmi' komunální volby se nebudou někteří politici vyjadřovat k určitým věcem,“ vysvětluje moravskotřebovský radní a zastupitel Miroslav Muselík, který je v podzimních komunálních volbách za ČSSD kandidátem na starostu.