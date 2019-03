Po zrušení zamýšlené dálniční křižovatky mezi Kornicemi a Němčicemi na předměstí Litomyšle bude tranzit z obou měst na D35 najíždět až o tři kilometry severněji u Řídkého. Jako přivaděč řidiči použijí obslužnou komunikaci vedoucí podél dálnice, která bude v těchto místech rozšířena na kategorii silnice II. třídy.

Státní Ředitelství silnic a dálnic s návrhem souhlasí a možná na stavbu silnice pošle i peníze.

„Vedení ŘSD nevyloučilo úpravu projektu i financování tak, aby bylo možné ze SFDI pořídit i napojení silnic II/358 z České Třebové a II/360 z Ústí nad Orlicí novou spojovací komunikací k MUK Litomyšl - západ. Náš návrh na rozšíření obslužné komunikace na silnici třetí či druhé třídy se jeví jako reálný. SUS Pardubického kraje již zahájila projektovou přípravu,“ uvedl pardubický hejtman Martin Netolický.

Až tedy za deset let pojedete z Třebové či Ústí na Pardubice a Hradec, místo přímého napojení na dálnici D35 u Litomyšle budete těsně podél dálnice pokračovat ještě několik kilometrů po nově vybudované okresce až do Řídkého.

Tato nová silnice by vlastně vznikla jen rozšířením tak jako tak plánované obslužné komunikace, které jsou podél dálnic budované pro vozy údržby a zemědělce. Její rozšíření by začalo někde u Němčic, čímž by se 'třebovská' silnice propojila s 'ústeckou', a dál pokračovala tři kilometry souběžně podél D35 až k Řídkému.

Projektanti dálnice právě kvůli napojení Třebové a Ústí původně počítali s MÚK u Litomyšle, tu ale vyškrtli po nátlaku radnic v Litomyšli a Třebové, které ji kvůli obavám ze zahlcení měst dopravou nechtěly. Měly totiž představu, že jako přivaděč na D35 poslouží obchvat Třebové a Ústí s pokračováním na Choceň. Až později se ukázalo, že dřív než obchvatu se dočkáme spíše prvního letu člověka na Mars.

Radnice se proto nyní vrátily k původnímu plánu přivaděče k Litomyšli. Jenže s křížkem po funuse. ŘSD užkřižovatku znova do plánů vracet nebude. A to nejspíš ani ve zmenšené podobě ve tvaru T namísto původní čtyřramenné, aby nově neobsluhovala samotnou Litomyšl, ale jen přivaděče.