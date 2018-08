Připijte si v srpnu Na zdraví Haiti

Vzdělávání a školství - Specialisté, metodičtí poradci pro výuku cizích 300 Kč

Specialisté, metodičtí poradci pro výuku cizích jazyků Lektor/ka anglického jazyka - rodilý mluvčí / English Teacher - Native Speaker. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Hledáme lektora angičtiny - rodilého mluvčího pro firemní kurz. Rozsah a časy výuky budou upřesněny. , POŽADUJEME: Zašlete životopis na hr@vzdelavanimetis.eu, do předmětu e-mailu uveďte "English - M.Trebova"., KONTAKT: e-mailem, We are looking for an English Teacher - Native Speaker for corporate courses. Timetable will be specified. If you are interested, send a CV to hr@vzdelavanimetis.eu, subject "English - M.Trebova. Pracoviště: Ing. et bc. lenka štichauerová - moravská třebová (cechovní 117/4), . Informace: Radek Kahánek, .