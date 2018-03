Přímou volbou nadšení nejsou

Svitavsko – Téměř půl na půl. Takový je výsledek ankety, ve které se Deník zeptal současných starostů měst v kraji, zda si přejí nebo nepřejí být občany voleni přímo. Osmačtyřicet procent je proti, čtyřiačtyřicet pro. Zbytek si není jistý.

Foto: Shutterstock

V podstatě stejný výsledek, jen s tím rozdílem, že poměr mezi pro a proti se ještě o něco prohloubil, přinesla anketa v celostátním srovnání po sečtení všech sedmasedmdesáti okresů.



Na Svitavsku to vidí starostové obdobně. Tři z pěti s přímou volbou nesouhlasí. Jednoznačně pro přímou volbu, tak jak ji navrhuje vláda, by byl pouze starosta Moravské Třebové. „Jsem pro přímou volbu starostů a primátorů, hejtmanů a prezidenta republiky,“ sdělil na dotaz Deníku Miloš Izák (ČSSD).



Naproti tomu poličskému starostovi je to jedno. „Přistupuji na jakoukoliv variantu. Přizpůsobím se tomu, jak rozhodne parlament. V tomto ohledu je mi to jedno,“ říká s mírnou nadsázkou Jaroslav Martinů (ODS).



Vládní návrh zákona prošel v Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Přímou volbu podporuje rovněž prezident Miloš Zeman.



Starostové Jevíčka, Litomyšle a Svitav z přímé volby zrovna příliš nadšení nejsou. A mají pro to své argumenty. „Přímou volbu nepodporuji. Nikoliv proto, že bych se bál nezvolení, ale současný systém a nastavení našich pravomocí za předpokladu přímé volby představují jisté riziko neschopnosti vést město,“ vysvětluje litomyšlský starosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL).



Podobně to vidí i starosta Svitav David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). „Osobně se domnívám, že přímá volba je dost nekomfortní. Jako lídr uskupení, za které kandiduji, jdu do voleb, abych prosazoval volební program svého uskupení,“ připomíná.



STÁVAJÍCÍ SYSTÉM

„Preferuji stávající systém komunálních voleb, kdy starostu, místostarostu a radu volí zastupitelstvo a to zejména z důvodu zachování systematické linie realizace projektů a naplňování plánů ve městech,“ vysvětluje jevíčský starosta Dušan Pávek (Sdružení Naše Jevíčko) s tím, že by mohlo dojít k nepřiměřeně častým změnám na radnicích, které by narušily koncepční realizaci vizí měst.



„Domnívám se, že zastupitelé by měli dokázat dostatečně zhodnotit schopnosti vedení obcí a finální mandát starostovi, místostarostovi a radním udělit. V kompetenci zastupitelstev měst je také v případě nefungování těchto vedoucích představitelů je odvolat a navolit vedení nové,“ připomíná starosta Pávek.

Právě ochromení provozuschopnosti radnic, pokud bude mít přímo volený starosta v zádech zastupitelstvo, ve kterém bude dominovat opozice, je nejhlasitějším argumentem starostů, jenž s vládním návrhem nesouhlasí. „Mohlo by se totiž stát, že bych byl jako starosta zvolen, ale většinu v zastupitelstvu či radě města by měla opozice. To přeci nedává logiku,“ říká Radomil Kašpar.



„Neumím si představit, že bych mohl vyhrát volby a většinu v zastupitelstvu by měli zástupci jiných politických subjektů, kteří by prosazovali zcela jiný program,“ souhlasí David Šimek.



Ostatní starostové, Miloš Izák, Dušan Pávek nebo Jaroslav Martinů, se černého scénáře neobávají. „Radnice musí být provozuschopná, i když ji nepovede strana, která vyhrála v komunálních volbách,“ nepřipouští jakékoliv pochyby poličský starosta.



Stejný názor sdílí i Miloš Izák. „Jsem přesvědčen, že radnice bude provozuschopná i v případě, že v komunálních volbách v říjnu neuspějeme. Mám tím na mysli další rozvoj města, neboť je na čem stavět,“ uvedl moravskotřebovský starosta.

„Podstatné je vždy to, aby starosta nebo místostarosta konzultoval své záměry a plány s ostatními zastupiteli, kteří mnohdy pomáhají volit správná řešení pro obec, tedy zajistit demokratický systém zastupitelstva,“ dodává Dušan Pávek.