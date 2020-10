Úctyhodné 101. narozeniny ve čtvrtek oslavil docent Jan Iserle, emeritní primář očního oddělení Pardubické nemocnice.

Primář Iserle z Pardubic oslavil 101. narozeniny | Foto: Archiv nemocnice

Jan Iserle vedl oční oddělení 23 let, a to až do roku 1984, v nemocnici však působil i nadále až do konce ledna roku 1996. Za svého působení do nemocnice přinesl nové léčebné a operační metody. Mimo jiné byl členem týmu, který v tehdejším Československu implantoval první umělé nitrooční čočky.