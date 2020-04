„Zjišťovali jsme možnosti, jak se na koronavirus připravit a dezinfikovat prostory. Šlo nám o obecní úřad a mateřskou školu. Přístroj nám zapůjčila firma Realtime Technologies ze Sezemic zdarma. Hned od začátku jsme ale přemýšleli, jak pomoci také v okolních obcích. Přístroj je vyrobený českou firmou, hlavice je sice z Japonska, ale jinak zlaté české ručičky,“ uvedl starosta Příluky David Šimek.

Spolu se svými kolegy objíždí obce na Litomyšlsku a pomáhají s dezinfekcí obecních úřadů, prodejen, ordinací lékařů a dalších prostor. „Jedná se o dezinfekci, která se používá v nemocnicích, ale s vodou, což není tak účinné a nedostane se všude. Sanisol se rozpráší v kapénkách jako takzvaná suchá mlha. Místnost zůstává až tři týdny virucidní, je ale nutné ji uklízet suchou cestou. Výhodou suché mlhy je, že nesmáčí prostředí, což se osvědčuje například v interiérech s historickým dřevěným vybavením, jako jsou muzea. V místnosti při aplikaci můžete ponechat rostliny, potraviny. Na této metodě oceňuji také její rychlost aplikace, větší místnost zabere zhruba pět minut,“ vysvětlil Šimek.

VEŘEJNÁ SLUŽBA

Příluka tak pomáhá nejen v Dolním Újezdu, kde byla prokázána nákaza u klientky v domě s pečovatelskou službou, ale také v Proseči, Poříčí, Jarošově, Nových Hradech a dalších místech.

A co za to? Zatím nic. „Teď chceme pomoci obcím s dezinfekcí. Až to skončí, budeme žádat o náklady na chemii, nic navíc nechceme. Je to veřejná služba, obce budou potřebovat peníze na jiné věci. Když ten přístroj máme k dispozici, tak ho rádi využijeme,“ podotkl Šimek.