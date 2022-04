„Jsem ráda, že je tady. Syn mi nakupoval ve Vysokém Mýtě, ale to není ono. Lepší, když si člověk vybere sám. Pak jsme jezdili do Bučiny, ale tady je všechno, co člověk chce. Chleba, salám, kvasnice,“ pochvalovala si Božena Halousková. Nejbližší obchody měli lidé v Příluce dosud až v Bučině nebo Nových Hradech. Na větší nákupy jezdili do Vysokého Mýta a Proseče. „V Příluce bývala za minulého režimu Jednota, pak obchod koupil soukromník. Jenže jak se v okolí začaly otevírat supermarkety, místní obchod byl ztrátový a majitel to tady zavřel,“ vysvětloval starosta Příluky David Šimek. Po letech se proto obec rozhodla, že prodejnu ve vsi s necelými dvěma stovkami obyvatel obnoví. Bývalá hospoda Na Veselce se tak proměnila v obchůdek. Tím ale rekonstrukce asi 250 let starého objektu nekončí, v budově bude nově i obecní úřad.

Zdroj: Iveta Nádvorníková

Na obnovu prodejny, která vyšla Příluku na necelé tři miliony korun, čerpala obec dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Na vybavení chtějí požádat o dotaci Pardubický kraj, který prodejny na vesnicích podporuje. „Chceme podporovat regionální výrobce, proto jsme pro letošní rok do dotačního titulu na podporu venkovských prodejen zařadili podmínku propagace soutěže MLS Pardubického kraje. Zároveň musí sortiment prodejny obsahovat alespoň dva produkty oceněné značkou MLS Pardubického kraje v posledních čtyřech letech. Chceme, aby na pultech prodejen, které jsou finančně podporované z krajského rozpočtu, byly skutečně v co největší míře nabízené regionální produkty,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

A tuhle podmínku obecní prodejna v Příluce splní, protože právě regionální potraviny budou mít v regálech svoje místo. Lidé tady najdou výrobky ze Zemědělského družstva ve Sloupnici a Dolního Újezdu, z Řeznictví Morávek, Pekárny Borové nebo farmy v Chotěnově. „Zeleninu bychom chtěli brát z farem z Osíku a Javorníku. Do budoucna by tu lidé mohli prodat svoje přebytky ze zahrady, třeba rajčata nebo okurky,“ dodal Šimek.

Obec počítá i s tím, že budou muset obchod dotovat, ale berou ho jako důležitou službu pro obyvatele. „Ideální varianta by byla, aby to vyšlo nula nula. Musíme obchod udělat přitažlivý,“ uzavřel Šimek.