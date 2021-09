Tratě mají různou obtížnost a některé zvládnou i děti. Nejlehčí části vedou rekreačním areálem Knížecí louka. Nástupním místem pro všechny cyklisty je parkoviště pod zámkem v Moravské Třebové. Odtud vyrážejí směrem do Pekla, kde vedou lehké traily, nebo na náročnější úseky k retenční nádrži. Součástí tratí je i pumptrack. Jde o uzavřený, uměle vytvořený okruh s asfaltovým povrchem. Na okruhu dlouhém 255 metrů si cyklisté vyzkoušejí vlny, klopené zatáčky.

Tratě jsou otevřené a cyklisté už na nich taky jezdí. „Je to super. Konečně pořádná jízda i tady ve Třebové, už nemusíme jezdit jinam,“ pochvaloval si trať Miroslav Dvořák.

Singltrek Moravská Třebová je už od srpna hotový a oficiálně na něj už mají cyklisté přístup. Žádné poškození tady už nehrozí, to větší problémy přinesla těžba dřeva. „Řešili jsme potíže s těžbou kůrovcové kalamity a některé části trati jsme dělali znovu,“ podotkl starosta.

Projekt Moravské Třebové je součástí mezinárodní spolupráce Na hranici na hraně. Další tratě pro cyklisty vznikly na Dolní Moravě a v oblasti Petla Stronie v Polsku. „Jsme vedoucím partnerem celého projektu. Slavnostní otevření se proto uskuteční právě u nás. Společně s bikery a partnery vyzkoušíme v sobotu pilotní jízdu na moravskotřebovském Singltreku a na kolech budeme pokračovat do Dolní Moravy. Tady otestujeme adrenalinovou sportovní dráhu. Druhý den zakončíme jízdu v Polsku v Bystrzyci Klodzke,“ přiblížil Mička.

O výstavbě tratí pro cyklisty se ve městě mluvilo už v roce 2015, teprve vloni ale začaly samotné práce v lokalitě pod rozhlednou Pastýřka. „Řešili jsme několik technických problémů s vedením jednotlivých tras, jsou rozdělené do dvou částí, a to Peklo a nad boršovskou retenční nádrží. Celkem jsme postavili třináct kilometrů tratí,“ uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.